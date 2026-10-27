Imagini dramatice la blocul din Rahova afectat de explozia de acum de un an. Etajele superioare s-au prăbuşit în timpul demolării. Bucăţi din ziduri au căzut inclusiv pe zidurilele liceului din apropiere. Primăria spune că demolarea a fost una controlată, dar oamenii se plâng că nu au fost anunţaţi. După ce zona va fi curăţată locatarii blocului afecatat vor putea să intre în case ca să îşi recupereze din bunuri.

Locatarii blocurilor din apropierea clădirii demolate au fost luaţi prin surprindere de prăbuşirea unor etaje întregi, cu un zgomot înspăimântător, într-un nor de praf.

"Doamne, Dumnezeule mare!", a spus un locatar.

"De câte ori cădea câte ceva ziceai că e cutremur de cinci grade. Aşa mă legăna în fotoliu. Zgomotul ca zgomotul, dar teama", a declarat un alt locatar.

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După ce au înţeles ce se întâmplă, oamenii s-au îngrozit de ce a rămas din cele patru etaje.

Bucăţi uriaşe din pereţi au căzut de la zeci de metri înălţime peste tot în jurul blocului. Munţi de cărămizi şi beton s-au prăbuşit şi în curtea liceului de alături. Din fericire, elevii sunt în vacanţă săptămâna aceasta.

Locatarii acuză autorităţile că nu le-au spus că urmează să fie demolate mai multe etaje ale blocului. Clădirea este demolată controlat cu ajutorul unui utilaj special: o foarfecă hidraulică montată pe un excavator. Utilajul a pătruns până la etajul 5, unde a avut loc explozia care a afectat structura de rezistenţă.

"Nu ne-a anunţat nimeni. Groaznic cum s-a văzut când a picat", a declarat un fost locatar al blocului afectat.

Constructorii spun că au anunțat locatarii de la scările vecine şi au pregătit un perimetru de siguranţă, iar Primăria dă asigurări că planul a fost respectat.

"Constructorul a demolat astăzi, controlat, etajele 8-5, pe zona avariată, conform proiectului, și urmează să verifice cât de sigur este etajul 4", este anunţul Primăriei Capitalei.

"Eu am rămas doar cu ce era pe mine şi cu doi copii, unul la morgă şi unul în spital. N-am cerut nimic din casa, nici banii de îi aveam eu şi copilul meu. Am cerut doar albumul foto al copiilor mei, care este în sufragerie", a spus o femeie.

Blocul a fost grav afectat în octombrie anul trecut de o explozie provocată de o acumulare de gaze. Patru oameni au murit, iar zeci de familii au rămas fără locuinţă.