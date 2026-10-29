Poveste miraculoasă în blocul din Rahova distrus de explozie. O pisică a fost găsită în viaţă atunci când nimeni nu mai avea nicio speranţă. Mai bine de patru luni a stat felina printre ruine, timp în care stăpânii nu au încetat să o caute. Pisica a apărut abia după ce a fost ademenită cu un pui la rotisor.

"Hai, Sheba! Du-te, mamă! Du-te, mamă! Du-te! Vii acasă la mami! Cât ai îndurat tu, Doamne! Timp de patru luni jumătate să stai. E o eroină şi un miracol. Dumnezeu mai face şi miracole", spune Nicoleta Crăciun, stăpâna pisicii.

Ea este Sheba. O pisicuță cu mai multe vieţi. A fost adoptată în urmă cu şapte ani și a trăit în blocul din Rahova. În ziua tragediei, speriată de alarme şi ţipete, a dispărut fără urmă. Stăpânii ei s-au întors în fiecare zi să o caute.

"În fiecare zi timp de patru luni şi jumătate o strigam "Shyba Shyba" Cred că se auzea. O vedeam la etajul 3, la etajul 8, la 1. E trauma vieţii noastre", explică stăpâna.

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La începutul lunii martie au găsit soluţia

Cu ajutorul unei asociaţii şi a apropiaţilor au improvizat o pasarelă de la blocul afectat până la geamul unei vecine.

"Mi-a auzit vocea şi tot îi punea telefonul cu mesajele vocale pentru ea. Deci m-a recunoscut. Când am văzut-o pe pasarelă, m-a recunoscut. Dar s-a uitat în jos, s-a uitat în jos şi striga "Mami, nu pot să vin!". Până la urmă i-am luat un pui la rotisor. Într-un final, am prins-o. Legasem o sfoară de mânerul geamului în momentul în care ea va intra în casă", povesteşte stăpâna.

"Noi, la vremea respectivă, am folosit nişte dispozitive pe care am înregistrat vocea stăpânilor care-şi chemau pisicile. M-am gândit eu la varianta asta, să putem monta un pod între blocul care a explodat şi blocul care încă nu era afectat. În tot acest timp, noi am continuat să-i amplasăm mâncare, cu ajutorul nacelelor", spune Geanina Petrea, preşedintele asociaţiei.

Sheba a stat o săptămână în spital pentru îngrijiri

Acum se adaptează într-o casă nouă.

"Mai are traume. Când aude sunet de pompieri sau salvare se sperie şi seara se mai ascunde în şifonier. Ne-a schimbat enorm viaţa. Este copilul meu, fetiţa mea pe care nu o puteam să o am", explică stăpâna.

Peste 30 de animale de companie au fost salvate din blocul din Rahova, imediat după explozie.