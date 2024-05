Vezi și

Flacarile puternice puteau fi observate de la zeci de metri distanta pe intreg bulevardul. Oamenii din zona s-au speriat de mirosul puternic de fum care i-a facut sa iasa din apartamente, dar si de exploziile care s-au produs imediat dupa ce masina a fost cuprinsa de foc.

Au trecut pe lângă moarte

"Stateam afara si mirosea a ars, a plastic ars si am crezut ca a luat foc ceva la gunoi, si cand ne-am dus in fata am vazut", a declarat un martor.

Incendiul a fost atat de puternic încat mașina a fost distrusă, flăcările au afectat complet cabina șoferului, iar pe toată durată interventiei, pompierii au oprit circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare, iar traficul a fost deviat.

Doar norocul a facut ca soferul in varsta de 33 de ani si pasagerul din dreapta sa se salveze la timp.

"Am simțit miros de fum, am coborât, am sărit repede din mașină. Am luat extinctorul, dar degeaba, s-a aprins foarte repede", a declarat șoferul.

Pompierii si politistii fac cercetari pentru a afla de la ce a pornit totul. Cel mai probabil, o defectiune la sistemul electric al masinii a declanşat incendiul.

