La scurt timp, avea să îi fie găsit şi restul de trup pe treptele casei. Se crede că bărbatul a fost mâncat de porci, care umblă liberi prin sat, precum oile pe câmp.

Decapitat pe scările casei

La faţa locului au venit criminalişti ca să facă cercetări. Din primele informaţii se pare că bărbatul, care stătea singur, ar fi consumat băuturi alcoolice şi ar fi căzut pe treptele din faţa casei. În urma căzăturii acesta a murit. Totul s-ar fi întâmplat cu câteva zile inainte de a fi descoperit. Anchetatorii cred că porcii lăsaţi liberi ar fi încercat să-l mănânce, l-au târât spre grădină şi astfel s-a desprins capul de corp. Cadavrul a fost dus la morga Spitalului Judeţean, unde medicii vor stabili exact cauza decesului dar mai ales data decesului.

„Am văzut că parcă e un om mort pe scări. I-am văzut picioarele. Am suit la el pe trepte până deasupra, am văzut că nu are capul la el, gâtul mâncat parcă de ceva. Am spus: domnule, e un om mort, fără cap. Cred că a băut horincă, a adormit pe trepte. Eu cred ori vulpe, ori câine. Eu aşa zic”, a declarat un vecin.

„Când am întors capul am văzut un cap pe scări”, a mărturisit una dintre femeile care au făcut descoperirea macabră.

