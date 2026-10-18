Mai există crima perfectă în era inteligenței artificiale? Infractorii pot şterge urme, pot fabrica dovezi şi îşi pot construi alibiuri false cu ajutorul tehnologiei. Dar aceeaşi inteligenţă artificială îi ajută pe criminalişti să descopere indicii ascunse printre milioane de imagini şi să reconstituie scene ale crimei până la cel mai mic detaliu. Este o adevărată cursă contracronometru între anchetatori şi infractori, în care tehnologia poate fi şi armă, şi aliat. Cine are avantajul? Am stat de vorbă cu unii dintre cei mai cunoscuţi experţi internaţionali în criminalistică, reuniţi la Bucureşti, şi am încercat să aflu răspunsul la această întrebare.

Reporter: Trebuie să caut dovezi acum?

Expert criminalistică: Da, trebuie găseşti dovezi...

Reporter: Dar este foarte curat totul la locul crimei... Nu este sânge, nu văd cuţitul sau altă armă...

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Suntem la locul unei crime. Nu există cadavru, nici sânge și, la prima vedere, nici măcar o probă. Dar undeva se ascunde un indiciu care ar putea dezlega misterul. Totul se petrece într-un simulator de ultimă generație, care îi învață pe criminaliști să cerceteze locul faptei, să descopere probele și să nu facă greșeli care ar putea compromite o anchetă.

"Avem milioane de fotografii, dar căutăm doar poze sau un anumit obiect. Bineînţeles, inteligenţa artificială ne va ajuta să evităm să căutăm prin milioane de poze, ci ne va ajuta să găsim acel video sau acea fotografie care conţine substanţe ilegale, chipuri sau numere de înamtriculare, dacă vei căuta o maşină", a explicat Jean Phillip Noat, expert criminalistică digitală la Monaco.

Fiecare decizie contează. Simulatorul poate recrea diferite scene ale unor infracțiuni, iar anchetatorul trebuie să știe unde şi ce să caute. La final, primește și un raport al greșelilor comise. Este antrenamentul pentru o meserie în care un singur indiciu ratat poate face diferența dintre un criminal condamnat și unul rămas în libertate.

"Nu există crima perfectă. Dar există cazuri când, deşi se ştie cine este autorul, el nu poate fi tras la răspundere penală pentru că nu există probele necesare pentru a dovedi că el este cel care a comis infracţiunea", a precizat Gheorghe Popa, fost şef al Poliţiei Române.

Inteligența artificială ar putea schimba radical această situație.

"Este un salt foarte mare pentru că oferă posibilitatea investigării unor baze de date foarte ample ceea ce necesită timp îndelungat în criminalistică", a mai spus Gheorghe Popa.

Și nu este vorba doar despre viteză. Inteligența artificială poate ajuta anchetatorii să identifice legături între urme digitale care, analizate separat, ar putea părea lipsite de importanță.

"Putem fi siguri de ceea ce vedem aici? Putem întreba inteligenţa artificială dacă A şi B sunt împreună sau nu", a spus Jean Phillip Noat.

Revoluția tehnologică are și o față întunecată. Aceleași instrumente care îi ajută pe anchetatori să descopere adevărul pot fi folosite de infractori ca să-l ascundă.

"Pot folosi inteligența artificială să șteargă probe, să modifice locația. Pot folosi AI să ne facă să credem că au fost în alt loc în intervalul de timp cercetat. Iar provocarea este să descoperim adevărul și felul în care au fost manipulate datele. Este un mare ajutor, dar și un mare dușman!", a explicat Jean Phillip Noat.

Se schimbă astfel și regulile jocului: criminaliștii trebuie să descopere nu doar cine a comis infracțiunea, ci și dacă dovezile pe care le analizează sunt reale.

"Inteligenţa artificială este ca un cuţit. Puteţi folosi cuţitul pentru a tăia pâinea sau pentru a omorî pe cineva. Dacă tehnologia este folosită într-un mod onest, sigur că este un instrument extrem de util", a spus Fotios Spzropolous, avocat la Curtea Supremă a Greciei.

Iar pericolul nu se oprește la probele falsificate. Tocmai de aceea, experții avertizează că inteligența artificială nu trebuie să aibă niciodată ultimul cuvânt.

"Cel care ia decizia nu este IA, ci omul. El este cel care trebuie sa fomuleze concluzia", susţine Gheorghe Popa.

În criminalistica viitorului, marea provocare nu va fi doar să găsești adevărul, ci să-l deosebești de o minciună aproape perfectă.