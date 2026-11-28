La două zile de la moartea Mirunei, românca ucisă de iubit în Toscana, ies la iveală detalii şocante despre relaţia toxică în care era implicată. Partenerul ei era stăpânit de o gelozie bolnavă. O urmărea în timpul ieşirilor cu prietenele şi îi adulmeca hainele pentru a fi sigur că nu a stat lângă alţi bărbaţi. După şase ani de relaţie, tânăra de 23 de ani ar fi vrut să îl părăsească. Asta a declanşat tragedia.

Relaţia dintre Miruna şi iubitul ei, Andrea, începuse pe când ea avea doar 17 ani şi se afla în liceu. Povestea de dragoste s-a transformat, în timp, într-un adevărat coşmar. Italianul cu doi ani mai în vârstă ca ea era extrem de posesiv. Îi controla telefonul sau o urmărea de la distanţă la ieşirile cu prietenele. Tânăra nu scăpa de el nici la muncă, povesteşte proprietara unui bar în care a lucrat românca.

"El era obsedat de ea! Chiar obsedat pentru că era o fată frumoasă. O controla mereu, trecea prin faţa barului cu maşina lui sau maşinile prietenilor, o suna şi îi spunea: "Te-ai îmbrăcat aşa sau aşa. Vrei să fii văzută, vrei să fii remarcată". Nu avea voie să poarte pantaloni mulaţi, nu avea voie să poarte bluze mulate", a povestit proprietara barului unde lucra Miruna.

În ultimele luni, Miruna nu mai posta nici măcar pe social media. Prietenele ei spun că paharul se umpluse şi că fata îşi căuta o locuinţă.

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"În ultima perioadă, se pare că ea a vrut să îl părăsească. Da, se gândea la asta. Îi tot spuneam: pleacă! Asta nu e dragoste. O persoană care te iubeşte te lasă liberă, te lasă să pleci, te lasă să trăieşti", a adăugat şefa tinerei.

Din afară, puţini vedeau coşmarul în care trăia Miruna.

"Nu am auzit niciodată o uşă trântită, o voce ridicată", a declarat o vecină.

Primele detalii din anchetă arată că Miruna a luptat pentru viaţa ei, dar agresorul a fost prea puternic. După crimă, Andrea şi-a pus capăt zilelor.