Video Miruna, ucisă de iubitul italian la 23 de ani. Bărbatul era obsedat de româncă şi o urmărea peste tot
La două zile de la moartea Mirunei, românca ucisă de iubit în Toscana, ies la iveală detalii şocante despre relaţia toxică în care era implicată. Partenerul ei era stăpânit de o gelozie bolnavă. O urmărea în timpul ieşirilor cu prietenele şi îi adulmeca hainele pentru a fi sigur că nu a stat lângă alţi bărbaţi. După şase ani de relaţie, tânăra de 23 de ani ar fi vrut să îl părăsească. Asta a declanşat tragedia.
Relaţia dintre Miruna şi iubitul ei, Andrea, începuse pe când ea avea doar 17 ani şi se afla în liceu. Povestea de dragoste s-a transformat, în timp, într-un adevărat coşmar. Italianul cu doi ani mai în vârstă ca ea era extrem de posesiv. Îi controla telefonul sau o urmărea de la distanţă la ieşirile cu prietenele. Tânăra nu scăpa de el nici la muncă, povesteşte proprietara unui bar în care a lucrat românca.
"El era obsedat de ea! Chiar obsedat pentru că era o fată frumoasă. O controla mereu, trecea prin faţa barului cu maşina lui sau maşinile prietenilor, o suna şi îi spunea: "Te-ai îmbrăcat aşa sau aşa. Vrei să fii văzută, vrei să fii remarcată". Nu avea voie să poarte pantaloni mulaţi, nu avea voie să poarte bluze mulate", a povestit proprietara barului unde lucra Miruna.
În ultimele luni, Miruna nu mai posta nici măcar pe social media. Prietenele ei spun că paharul se umpluse şi că fata îşi căuta o locuinţă.
"În ultima perioadă, se pare că ea a vrut să îl părăsească. Da, se gândea la asta. Îi tot spuneam: pleacă! Asta nu e dragoste. O persoană care te iubeşte te lasă liberă, te lasă să pleci, te lasă să trăieşti", a adăugat şefa tinerei.
Din afară, puţini vedeau coşmarul în care trăia Miruna.
"Nu am auzit niciodată o uşă trântită, o voce ridicată", a declarat o vecină.
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Primele detalii din anchetă arată că Miruna a luptat pentru viaţa ei, dar agresorul a fost prea puternic. După crimă, Andrea şi-a pus capăt zilelor.