Video Crimă în Timișoara. Un bărbat și-a ucis propria mamă cu o ganteră, după o ceartă
Crimă înfiorătoare în Timişoara. O femeie de 82 de ani a murit după ce a fost lovită în cap cu o ganteră de propriul fiu.
Cei doi ar fi avut un conflict în apartamentul în care locuiau, iar individul şi-a pierdut cumpătul. După ce şi-a dat seama că mama sa nu mai respiră, bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a sunat la 112.
Femeia de 82 de ani a murit în urma loviturii, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Fiul ei a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru omor.
Ulterior, judecătorii au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Vecinii spun că cei doi erau oameni pașnici și că nu cunoșteau să fi avut conflicte, potrivit Opinia Timișoarei.
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