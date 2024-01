Vezi și

Andra şi soţul ei mergeau spre casă, când maşina lor a fost implicată în accident, în apropiere de Botoşani. Un automobil care venea din sens opus a derapat pe şoseau ca sticla, a intrat pe constrasens şi a lovit frontal vehiculul în care erau cei doi soţi. Gravida a murit pe loc.

Andra de abia aştepta să devină mamă

Panaitescu Dănuț, medic SMURD: O pasageră faţă dreapta găsită în stop cardio respirator găsite cu multiple politrauzmatisme severe. S-au iniţiat imediat manevre de resuscitare. Din păcate nu s-a reusit si a fost declarat decedata.

Andra, tânăra însărcinată, împlinise 25 de ani de Crăciun şi era căsătorită de un an. Lucra la un cabinet notarial şi abia aştepta să devină mamă. Suflet mare, cum spun cunoscuţii, iubea mult animalele şi îngrijea, pe banii ei, câinii fără stăpân.

Soţul său a scăpat cu răni uşoare

Femeie: Parcă i-a adunat Dumnezeu pe cei mai buni. Nu mi-a venit să cred, am spus că nu este adevărat. Am sperat până în ultima clipă să nu fie ea. Până am văzut poza şi s-au confirmat cele mai rele bănuieli. Copiii super ca oameni şi ce o fi în sufletul lor... nu am avut puterea să ajung la ei.

Soţul gravidei şi tânărul de 21 de ani care a provocat accidentul au scăpat cu răni uşoare.

Şoferul este anchetat acum pentru accidentul în care a murit gravida.

