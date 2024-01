Vezi și

Nenorocirea s-a întâmplat aseară, pe Drumul Naţional 29, din judeţul Botoşani. Andra era în maşină cu soţul ei. Cei doi erau căsătoriţi de niciun an şi aşteptau primul lor copil. Tânăra de 25 de ani era însărcinată în 7 luni, spun apropiaţii, însă n-a mai avut nicio şansă de supravieţuire.

Tânăra a murit din cauza unui şofer care a forţat acceleraţia, deşi era polei

Delia Nenișcu, purtator de cuvânt IPJ Botoşani: Unul dintre autoturisme ar fi pătruns pe contrasens, împrejurare în care a intrat în impact cu un alt autoturism, care se deplasa din sensul opus de mers.

De vină a fost un şofer care venea din sens opus. Bărbatul a călcat pedala de acceleraţie chiar la intrarea într-o curbă, fără să ţină cont de carosabilul acoperit de gheaţă. Într-o fracţiune de secundă, a pierdut controlul volanului şi a intrat în cei doi tineri.

Femeie: Nu mi-a venit să cred. Am spus că nu e adevărat. Am spus că nu este adevărat. Am sperat până în ultima clipă să nu fie ea, până am primit poza ei şi atunci...

"Nişte oameni deosebiţi, nu am alte cuvinte"

Femeie: O să-şi înmormânteze soţia, offf.. e trist, parcă nu e drept, dar nu putem judeca asta. Nişte oameni deosebiţi, nu am alte cuvinte.

La sosirea echipajelor medicale, tânăra care se afla pe locul din dreapta şoferului era deja în stare critică.

Panaitescu Dănuț, medic SMURD: Găsită în stop cardio-respirator, cu multiple politraumatisme severe. S-au iniţiat imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, decesul a fost declarat la scurt timp. Şoţul ei, dar şi celălalt şofer, au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. În urma tragediei, traficul din zonă a fost blocat ore în şir.

