Explozia devastatoare dintr-un bloc din Craiova. "S-a auzit explozia. Cineva ţipa: E cineva rănit? E mort!", povesteşte o martoră. "Uşa a zburat, geamurile sparte. Când am ieşit acolo, zidurile erau jos", adaugă un bărbat. Deflagraţia a fost surprinsă de o cameră de supraveghere: întreaga stradă s-a luminat, iar în momentul următor bucăţi întregi din faţada blocului au ajuns în stradă. O altă cameră a surprins zgomotul infernal făcut de explozie.

Filmul exploziei de la blocul din Craiova

"Suflul exploziei care a avut loc la 10-15 metri în spatele meu a fost atât de puternic încât la parter uşile tuturor celor 20 de garsoniere au fost distruse sau scoase din balamale", transmite Cristi Popovici, reporter Observator.

"Am văzut un suflu, eu tocmai intram în casă şi a venit uşa peste mine de la suflu. Atunci am văzut în adevăratul sens al cuvântului ce s-a întâmplat", spune o martoră. "S-a simţit o bubuitură puternică de tot. Uşa a zburat către mine. Uşile la parter... Nu mai e nimic. Geamurile, toate sunt sparte, sunt făcute varză", adaugă un bărbat.

Deflagraţia s-ar fi produs în urma unui acumulări de gaze la apartamentul aflat la parterul blocului, în care locuia o pensionară. Plafonul dintre etaje a cedat, iar de la apartamentul superior au căzut o mamă şi fiica ei, Luminiţa. Peste aceasta s-a prăbuşit un perete întreg. Mama ei îşi aminteşte cu groază filmul tragediei.

Mărturii de la locul tragediei

"Nu am auzit bubuitură, probabil că am fost chiar adormită în timpul ăla. Când a început să cadă după tavan pe mine, am strigat tare: Luminiţa! Cutremur, mamă!", mărturiseşte mama Luminiţei.

După ce s-au dezmeticit, vecinii au încercat să dea o mână de ajutor până la sosirea medicilor. "Am văzut dărâmăturile, am intrat. Am încercat cu vecinii să vedem dacă e cineva în viaţă. I-am strigat şi am început să scoatem de acolo victimele", povesteşte Claudiu Vlad.

"Auzeam: Ajutor! Ajutor! Ajutor!. Dar unde? Când eram căzută jos de tot, atunci. Nu ştiu dacă ea (n.r. Luminiţa), dacă altcineva striga după ajutor, nu ştiu să vă spun", adaugă mama Luminiţei.

"În urma exploziei, etajul 1 a căzut efectiv cu totul peste persoana care se afla la parter. Printr-un miracol, aceasta a supravieţuit. Însă, la etaj, se aflau alte două persoane. Din nefericire, una dintre ele este femeia de 52 de ani care a fost prinsă sub dărâmături şi nu a mai putut să fie salvată", mai spune Cristi Popovici, reporter Observator.

Blocul, sfărâmat de explozie

Proprietara apartamentului în care a avut loc deflagraţia este internată la chirurgie plastică şi are arsuri pe 25% din suprafaţa corpului. Chiar dacă starea ei este stabilă, medicii rămân rezervaţi.

Autorităţile le-au pus la dispoziţie camere oamenilor afectaţi de explozie. Nu se ştie dacă se vor mai putea întoarce înapoi la locuinţele lor. "20 de unităţi locative la parter, 23 de unităţi locative la etaj. Într-o măsură mai mare sau mai mică, toate aceste locuinţe au avut de suferit în urma exploziei produse", a precizat Bogdan-Constantin Vlăduţoiu, inspector şef ISU Dolj.

"Pentru cei din faţă, ale căror locuinţe sunt distruse definitiv, se vor acorda locuinţe sociale, apartamente sociale temporare până la reparaţiile imobilului. De asemenea, vor primi ajutoare de urgenţă, cei din faţă, în cuantum de 10.000 de lei", a declarat Cosmin Gagiu, director Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova.

Locatarii s-au întors astăzi la locul tragediei pentru a mai lua din lucruri. Unul dintre ei şi-a căutat pisica. Felina rămăsese blocată în baie şi a fost recuperată în siguranţă. Din păcate, tragedia era una cu final anunţat.

Dan Diaconu, prefect Dolj: Nu este o neglijenţă faptul că-şi încălzesc apa cu un boiler electric, cu un boiler pe gaz, cu un instant pe gaz. Nu este nimic ilegal.

Reporter: Dar verifică cineva lucrurile acestea?

Dan Diaconu, prefect Dolj: Cum ar putea să verifice cineva dacă în casă foloseşti o instalaţie de încălzire a apei cu un boiler electric sau nu? Ele sunt omologate de producător şi instalaţia care a fost făcută probabil că a fost făcut de către o firmă specializată.

Improvizaţii electrice fatale

Apartamentele din blocurile de nefamilişti, construite acum zeci de ani pentru muncitori, sunt lăsate în paragină de autorităţi nu doar la Craiova, ci în toată ţara. Nu sunt conectate la gaze şi de multe ori nici la curent, iar din acest motiv, proprietarii fac tot felul de improvizaţii electrice care se dovedesc fatale.

"Cea de a patra victimă, cea care a fost scoasă de sub dărâmături, nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decesul acesteia. Important la acest moment este să ne concentrăm pe acest aspect, pe salvarea oamenilor, şi asigurarea traiului pentru cei care nu mai pot locui la acest moment, în acest imobil", adaugă Bogdan-Constantin Vlăduţoiu, inspector şef ISU Dolj.

"Nu ştim, nu cunoaştem momentan cauza exploziei. Obiectivul nostru în momentul de faţă este să încercăm să limităm pagubele şi să căutăm ca nu cumva să mai fie prinse sub dărâmături şi alte victime", spune Dan Diaconu, prefect Dolj.

"Am medicamente, sunt sub tratament, fac insulină şi trebuie să intru să-mi iau medicamentele şi merg la băiat, că a venit băiatul să mă ia", spune o locatară. "E dezafectat tot blocul! Au sărit toate uşile, toate", zice o alta. "Am îngheţat de frig. Am apucat să ies în tricou şi nu am mai avut timp să mai iau ce am nevoie", povesteşte o altă femeie.

Reporter: Pe mama dumneavoastră au scos-o pe braţe, a fost cineva...

Sora victimei decedate: Nu ştiu. Eu când am ajuns ea era deja la spital. Este bine ea. Nu ştiu dacă ştie despre sora mea.

