În înregistrarea care dă fiori, se observă cum, într-o curbă uşoară de pe centura oraşului Avrig, basculanta atinge un parapet. Maşina de mare tonaj, scăpată imediat de sub control, părăseşte sensul de mers şi ajunge într-o secundă pe contrasens. Primul şofer din coloana de pe sensul opus reuşeşte in extremis să evite impactul. În schimb, a doua maşină în care se aflau doi bărbaţi de 39 şi 42 de ani, este izbită în plin. Camionul îi striveşte pur şi simplu pe pasageri iar apoi sare de pe viaduct şi pică 15 metri în gol. Conducătorul auto care a surprins imaginile cu o cameră de bord spune că şi-a văzut moartea cu ochii.

Martor: În fracţiunea aia de secundă, când a început să intre în balans camionul, că am observat că a luat parapetul, a intrat în balans şi eu am început deja să frânez. M-am dat pe contrasens şi am trecut printr-un nor de praf.

Reacţia rapidă i-a salvat viaţa

Bărbaţii din maşina strivită, doi muncitori care mergeau spre casă, în judeţul Covasna, nu au avut nicio şansă.

Martor: Şoferul dinaintea mea nu ştiu ce a apucat să facă, nu am văzut nici stopuri din partea lui aprinse. Eram deja în paralel cu ei când l-a izbit. După ce m-am dat jos să văd dacă sunt în viaţă persoanele... din păcate, decedate.

Specialiştii în conducere defensivă spun că doar o minune i-ar fi putut salva.

Bogdan Marișca, specialist în conducere defensivă: Cei nevinovaţi, din punctul meu de vedere, şansele de a face ceva în poziţia respectivă a maşinii erau spre zero. Nu aveau spaţiu, nu aveau timp. Cred că oricare dintre noi dacă eram în poziţia lor, sfârşeam la fel.

Ipotezele luate în calcul

Anchetatorii cred că o cauză a tragediei ar putea fi explozia unei anvelope, care a aruncat camionul în parapet. De aici, a ricoşat incontrolabil pe contrasens.

Şofer de camion: Nu mai poţi face nimic. Când îţi explodează roata, e gata. Te duci unde...

Bogdan Marișca, specialist în conducere defensivă: Două mâini pe volan şi distanţa corectă faţă de volan în cazul unei explozii (n.r. a unei anvelope) poate să facă diferenţa, pentru că, altfel, volanul ţi-l ia din mână şi până prinzi tu şi te redresezi se poate întâmpla o astfel de nenorocire.

Şoferul camionului avea experienţă de 20 de ani

Cea de-a doua variantă luată în calcul de poliţişti este o clipă de neatenţie a şoferului basculantei, în vârstă de 67 de ani, care a decedat şi el. Avea o experienţă de peste 20 de ani în conducerea de vehicule grele.

Fiul şoferului de camion: Tata nu a avut niciodată amenzi de circulaţie. Nu a avut probleme de sănătate. Vizele medicale au fost făcute recent.

Chiar dacă România nu se mai află pe primul loc în topul accidentelor rutiere mortale în Uniunea Europeană, ţara noastră continuă să înregistreze zilnic 12 evenimente rutiere grave. Doar anul trecut, peste 1500 de oameni şi-au pierdut viaţa pe şoselele ţării.

