Accidentul a fost surprins, cel mai probabil, chiar de un prieten de-al victimelor. La volan e Alexandru, un tânăr de 25 de ani din Ploieşti, patron al unei spălătorii auto. În dreapta stă prietenul lui, Mihai, cu doi ani mai mare, hairstilist cunoscut în oraş. Cei doi s-ar fi luat la întrecere cu o altă mașină.

Nu se ştie încă din ce motiv, Alexandru scapă de sub control maşina sport, care are sub capotă peste 500 de cai putere. Într-o fracţiune de secundă, loveşte un copac de pe marginea bulevardului şi se înfige într-un stâlp de beton pe care pur şi simplu îl retează. Potrivit surselor Observator, acul electronic de pe panoul de bord ar fi indicat 198 km pe oră. Bucăți din bolid au zburat la zeci de metri distanţă. Alexandru şi Mihai au rămas blocaţi, iar salvatorii s-au chinuit minute bune să-i elibereze.

Accident mortal în Ploiești, la o cursă de mașini. Cei doi tineri n-au avut nicio şansă

Cu câteva momente înainte de nenorocire, Alexandru îşi filmase maşina, într-o parcare, înainte de a porni în cursă pe străzi. Familiile celor doi băieţi nu-şi revin din şoc. Părinţii şoferului, plecaţi în Anglia, se întorc azi acasă.

"Chiar aseară când a ieşit din casă, până să se întâmple nenorocirea, a zis: pa, mamaie, am plecat! Te iubesc! Mamaie, să te întorci devreme să dormi! Da, mamaie! Şi a plecat. Şi n-a trecut un sfert de oră şi-au sunat nişte cunoştinţe! Mama lui nu ştie că a murit, ştie că e în comă. O aşteptăm să vină! Nu ştiu cum o să trecem!", a spus bunica lui Alexandru.

Locul accidentului s-a transformat în loc de pelerinaj pentru prietenii celor doi. Proporţiile tragediei ar fi putut fi şi mai mari.

La tragedie a contribuit teribilismul, spun specialiştii în conducere defensivă

"Nu conştientizează pericolul la care se expun, ei nu cred că li se poate întâmpla. Nu au această pregătire, educaţie. Avem maşinile foarte silenţioase, puternice. Care înseamnă că nu-ţi dă senzaţia de viteză, îţi dă senzaţia de siguranţă", a declarat Titi Aur.

Şoferul maşinii cu care se presupune că cei doi tineri s-au luat la întrecere este acum căutat de poliţişti, la fel şi persoana care a filmat tragedia.

