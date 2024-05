Vezi și

Imaginile surprinse la scurt timp după accidentul petrecut pe DN 65A, în comuna Căldăraru, sunt greu de descris. Cei patru tineri, toţi verişori, se întorceau de la Piteşti, unde fuseseră să se tundă. La câţiva kilometri de casă, Adrian, şoferul de 19 ani, a pierdut controlul şi s-a izbit de un stâlp electric. În urma impactului, maşina s-a răsturnat într-un şanţ. El şi un băiat de 16 ani au murit pe loc.

Filmul teribilului accident din Argeş

Bătrân: Am auzit bubuitură şi am văzut că s-a întrerupt curentul şi am ieşit afară. Când am ieşit, i-am văzut răsturnaţi, cu roţile în sus.

Ionuţ Tunaru - ISU Argeş: Celelalte două persoane au fost preluate de către chipajele medicale, iar ulterior monitorizării au refuzat transportul la spital.

Martorii spun că viteza excesivă ar fi dus la nenorocire. Şoferului îi lipsea însă şi experienţa la volan - luase permisul de conducere în urmă cu doar trei săptămâni.

Femeie: Cu siguranţă la modul în care s-a întâmplat accidentul era o viteză foarte mare, mai ales că maşina e..după cum o vedeţi.

Un alt adolescent de 15 ani ar fi trebuit să fie şi el în maşină, însă a refuzat în ultimul moment să meargă cu ei. A aflat de accident de la unul dintre supravieţuitori, care surprins totul într-un story.

Verişor: Am văzut un văr care a trimis un snap fix în momentul în care au făcut accidentul. I-am sunat dacă au păţit ceva şi nu mi-au răspuns. Am sunat şi nu mi-au răspuns.

Potrivit datelor de la Poliţia Rutieră, şoferii care au până în 30 de ani produc mai multe accidente decât orice altă categorie de vârstă - aproape 40 la sută din totalul evenimentelor rutiere grave.

