"Doamne! Mamă, asta e maşină făcută pătrăţică. Era bucăţele", spune un martor.

Ziua şi tragedia pe E85, nu degeaba numit Drumul Morţii. Cel mai recent accident a avut loc la ieşirea din Adjud. Un tânăr de 19 ani, şofer începător, a intrat pe contrasens şi s-a izbit cu maşina de o ambulanţă privată. Socaţi, martorii au încercat să le dea primul ajutor.

Şi-a văzut mama dându-şi ultima suflare

Tânărul îl avea pe locul din dreapta pe fratele lui de 15 ani, iar în spate se afla mama lor de 39 de ani. La un moment dat, într-o curbă uşoară, a pierdut autoturismul de sub control şi pentru că nu avea cauciucuri de iarnă a derapat şi a intrat pe contrasens. A fost lovit în plin de salvarea privată care ducea un pacient la Bucureşti.

"În urma accidentului au fost înregistrate patru victime, dintre care două conştiente, neîncarcerate şi două inconştiente, încarcerate", a declarat Florin Olaru - ISU Vrancea.

Adolescentul de 15 ani a murit pe loc. Salvatorii au găsit-o pe mama băieţilor în stare gravă. A murit şi ea, câteva minute mai târziu. Medicii din ambulanţa privată au fost şi ei răniţi şi duşi la spital. Pacientul care trebuia să ajungă la Bucureşti a scăpat ca prin minune fără răni, dar cu o sperietură zdravănă.

"Ooo, Doamne, Doamne, Doamne! Asta e..Doamne!", spune o femeie.

Val de accidente în Moldova

Tot în Moldova, pe o şosea din Iaşi, între Târgu Frumos și Cucuteni, doi soţi de 58 şi 61 de ani, au murit după ce un şofer de 22 de ani a intrat în plin cu maşina în ei. Elena şi Gheorghe erau stabiliţi de câţiva ani în Italia şi veniseră în ţară pentru a fi de sărbători cu familia.

O tragedie similară a avut loc ieri în Suceava când o familie întreagă- mama, tata şi fetiţa de 4 ani- şi-a pierdut viaţa pe E85. Cei trei veniseră acasă de sărbători din Germania. Rudele se pregătesc acum de înmormântare. Tatăl şoferului a avut nevoie de ambulanţă când a aflat că fiul lui a murit.

"A acordat primul ajutor, iar familia a refuzat transportul la spital", a declarat Andrei Tănase - medic.

"E o familie bună, oameni gospodari, dar nu putem face nimic să îi ducem înapoi. Aşa a vrut Dumnezeu", a declarat Fănică Sturzu - viceprimarul comunei Ţibăneşti.

"E o dramă, toată comuna e în doliu. A riscat, trebuia să se gândească că în spatele lui are soţia şi copilul", a declarat o femeie.

Cei trei fuseseră în vizită acasă la părinţii femeii. Localnicii sunt şocaţi.

"I-am cunoscut, cel puţin pe ea, de mic copil am cunoscut-o. Nu am cuvinte să mă exprim la aşa nenorocire. S-a dus o familie întreagă într-o secundă". "E durere mare, oricum. Am văzut maşinile duminică şi miercuri, joi erau pe aici", spun vecinii.

E85 rămâne una dintre cele mai periculoase şosele din ţară. Dovada accidentelor mortale sunt crucile de pe marginea drumului - peste 200, pe 85 de kilometri de şosea. În ultimele zile 4 zile, 10 oameni au murit în accidente rutiere în toată ţara.

