Pompierii se grăbeau să ajungă la o casă din Câmpia Turzii care ardea. Şoferul a traversat calea ferată în faţa unui Interregio spre spaima martorilor care atenţionau disperaţi şoferul că se apropie trenul.

Pompierul care conducea maşina de intervenţie de la volan nu a ţinut cont de nimic, însă - a accelerat şi a trecut razant, aproape, în faţa locomotivei. Militarul care conducea ambulanţa SMURD a hotărât să oprească. Frânează brusc, într-un nor de praf, la limită.

"În zona în care şoferul nu a oprit, calea ferată a fost recent reabilitată, iar trenurile pot circula cu peste 80 de kilometri pe oră. Norocul pompierilor a fost că mecanicii încep să mărească viteza abia după acea curbă. În acest caz, o secundă, dar şi atenţia mecanicului care a frânat la timp au făcut diferenţa", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

Bărbatul care a filmat incidentul a fost sigur că maşina de pompieri va fi spulberată de locomotivă.

Valentin, martor: A apucat de a oprit doar SMURD-ul din spate, în schimb pompierii, cred, nu s-au uitat stânga dreapta. Pur şi simplu au trecut. Probabil inconştienţa.

Misiune inconştientă, la un pas de dezastru

Poliţiştii, pompierii, şoferii de ambulanţe sunt obligaţi să se asigure la trecerile peste calea ferată chiar dacă sunt în timpul misiunii, cu girofarul şi sirena pornite. Ca orice şofer, trebuie să ia măsuri pentru evitarea oricărui accident. Pompierul care a trecut prin faţa trenului în mers este acum anchetat de superiori.

Andrei Biriş, purt de cuvânt ISU Cluj: Unitatea noastră a demarat în regim de urgență cercetarea disciplinară care se impune pentru analizarea celor întâmplate și tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de această situație prin care a fost pusă în pericol viața echipajului care a încadrat autospeciala de intervenție şi a pasagerilor din tren.

Pompierul, şofer ISU de 20 de ani

Pompierul care conducea maşina de intervenţie este şofer la ISU de aproape 20 de ani. Expertul în conducere defensivă Andrei Potra îi găseşte, însă, circumstanţe atenuante.

Andrei Potra - specialist conducere defensivă: Un şofer profesionist are reacţie undeva la sub 2 secunde din clipa în care observă un pericol şi ia o decizie să intervină. Plus, jumătate de secundă cel puţin pentru a muta de pe acceleraţie pe frână. La 50 de ore înseamnă peste 25 de metri reacţia. Erau şanse mari să oprească maşina chiar pe linia de cale ferată.

Anul trecut, peste 100 de maşini au fost lovite de tren la trecerile peste calea ferată şi 14 oameni au murit. Altă încercare de trecere la limită peste şine a fost, însă, un eşec la Galaţi. BMW-ul unui echipaj de poliţie a fost lovit de tramvai. Nimeni nu a fost rănit, dar vatmaniţa a fost amendată cu 990 de lei. Poliţiştii spun că nu era atentă la condus şi că putea evita accidentul.

