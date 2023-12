Vezi și

Cristina Filip, reporter Observator: Începând din această dimineață, mijloacele de transport în comun vor circula dinspre Casa Presei spre Arcul de Triumf pe benzi unice. Vorbim atât despre autobuze, cât și despre mașinile companiilor de taxi licențiate. Acest segment face parte dintr-un proiect mai mare, care își propune să ducă benzile unice până spre Piața Victoriei. În acest moment însă, Capitală are 27 de km de astfel de benzi.

Am făcut și noi o simulare de traseu. Cu autobuzul, până la Arcul de Triumf, am făcut aproximativ trei minute. În cât timp am parcurs însă aceeași distanță cu mașina va arătăm la Observatorul orei 19. Dacă avem vești bune pentru călători, avem și o atenționare pentru șoferi. Cei care vor circula pe aceste benzi riscă amenzi de peste 800 de lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!