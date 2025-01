Încă de anul trecut, Centrul de Resurse Juridice a anunţat autorităţile despre ororile din centrele de îngrijire din Târgu Mureş. Ar fi fost vorba de morţi suspecte şi copii neglijaţi, lăsaţi să se zbată în condiţii inumane. În martie, ONG-ul a propus ca un copil de şase ani să fie transferat la Bucureşti pentru a-l salva. Micuţul a ajuns direct la spital, în stare critică.

De aceste centre ar trebui să se ocupe mai multe instituţii. Sunt în subordinea DGASPC şi Consilului Judeţean Mureş, iar Protecţia Copilului are responsabilitatea de a face controale şi de a trimite rapoarte către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopţiei. ANPDCA, însă, face mai mult recomandări. Culmea, în ultimul an au fost făcute controale în 40 de judeţe, mai puţin în Mureş. "Nu a fost ocolit intentionat. Pur şi simplu nu ne-a permis timpul să fim şi acolo prezenţi. Avem raport din control din 2023 de la una dintre cele doua organizatii care a verificat in care situatia era una decenta, nicidecum una inumana. Poate la un moment dat era şi mureşul in planul de control, dar a trebuit să ne adaptăm. S-au dus acolo unde au crezut că e prioritar", a declarat Rareş Achiriloaie, preşedinte ANPDCA.

Abia după ce imaginile groazei au devenit publice, cei responsabili au reacţionat. Şi au descoperit condiţii revoltătoare. Inspectorii consiliului pentru monitorizare au găsit în trei din cele patru centru care adăpostesc copii cu dizabilităţi mâncare expirată încă din anul 2023. În plus, igiena din bucătărie şi din blocul alimentar era precară. "Am găsit bonuri inc are banii erau cheltuiti la restaurant, ca si cum au fost cu copiii la restaurant, dar nu au putut să justifice", spune o persoană sub protecţi anonimatului. Două bucătării din centre au fost închise şi au fost date amenzi în valoare de 10.000 de lei. Cei responsabili nu au fost extrem de impresionaţi de imaginile crunte cu cei 63 de copii, ţinuţi în condiţii teribile, pe saltele învelite în plastic şi cu lenjerii murdare. Au fost, mai degrabă, deranjaţi că scandalul a devenit public.

"Problema noastră e că au apărut toate aceste fotografii, neblurate, fără acordul reprezentantului legal, au apărut fără acele verificări date", a declarat Hajna Katalin, director DGASPC Mureş. Pentru cele patru centre ale groazei, consiliul judeţean a alocat anul trecut 4,7 milioane de lei. "Chiar am observat că există un mediu foarte bun şi cu mulţi copii am reuşit să discut. Este un mediu sănătos, un mediu în care copiii pot să primească îngrijirile adecvate, la toate nivele", a declarat Peter Ferenc, preşedinte CJ Mureş. "Aceşti copii nu vor fi mutaţi. Vor rămâne pentru că beneficiază de îngrijire adecvată", a declarat Doru Constantin, purtător de cuvânt la DGASPC Mureş.

Centrele supraglomerate nu aveau nici măcar autorizaţie de funcţionare: expirase în luna decembrie. Conform unor surse Observator, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a amendat DGASPC Mureş cu 320.000 lei pentru funcţionarea ilegală. Poliţia a deschis dosar penal pentru rele tratamente. În 2023, tot în Mureş, au fost descoperite azile în care bolnavii erau ţinuţi la subsolul clădirilor, în condiţii inumane.

