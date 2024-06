Băiat bătut până la leşin de paznic într-o şcoală din Iaşi: "Cum aș putea eu să suport să-mi moară copilul la 12 ani”

Mama băiatului de 12 ani a postat un mesaj pe Facebook, iar în urma acestuia poliţia s-a autosesizat. Ulterior, femeia a depus plângere. De cealaltă parte, conducerea unităţii de învăţământ spune că în acest moment există o anchetă în derulare, însă nu se confirmă faptul că elevul a fost lăsat leșinat în baie.

"Cum aș putea eu să suport să-mi moară copilul la 12 ani”

„Marți (n.r. – 11 iunie), copilul meu, care este în clasa a V-a la Școala Gimnazială Dumești, în pauză, s-a dus în parcul de lângă școală, iar omul de serviciu, care umblă doar cu băutura în cap, s-a dus la el și i-a spus «Du-te în D… m… în clasă», iar copilul l-a întrebat de ce îl ceartă pentru că el este în pauză. După, când a mers în școală, pe la ora 13.00, în timpul orei de istorie, copilul a cerut voie să se ducă la baie, moment în care angajatul școlii l-a văzut, s-a dus după el, l-a bătut, băiatul a leșinat, iar angajatul l-a lăsat acolo. Băiatul meu, când s-a trezit, era ud, probabil dăduse cu apă pe el și s-a dus înapoi în clasă, a rugat-o pe profesoara Roxana Nechita, care este și director adjunct, să îl lase să plece acasă pentru că se simțea foarte rău, însă ea nu l-a crezut. Copilul a tot insistat și i-a spus că a fost lovit de către angajatul Costică Gorgan, însă ea i-a spus că și el este un copil rău.

Când domnul Costică a auzit că băiatul meu și-a revenit, a intrat în clasă, unde se ținea ora, și iar a început să îl umilească și să îi facă reproșuri. Pentru a treia oară, fiul meu i-a spus profesoarei că se simte rău și a rugat-o să mă sune pe mine, dar nu l-a băgat în seamă. Pe la ora 14:30, copilul meu a ajuns acasă. Tremura tot și îmi spunea că nu are aer și că îl înțeapă inima. Am sunat la urgențe și a fost transportat la Spitalul de Copii «Sf. Maria» din Iași și am stat de la ora 15:30, până la ora 20:30. Directoarea școlii l-a sunat pe soțul meu, s-a interesat de numărul de telefon, însă soțul meu este plecat din țară, directoarea s-a interesat la ce spital este copilul și a promis că face ea tot, însă nu a făcut nimic. Eu sunt un simplu om, trăiesc cu ajutorul social, cresc șapte copii, îi duc la școală, cum aș putea eu să suport să-mi moară copilul la 12 ani”, a scris mama elevului bătut, potrivit BZI.

Poliţiştii s-au autosesizat

Poliţiştii s-au autosesizat, iar femeia a depus ulterior plângere. "La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 14:20, poliția a fost sesizată prin apel 112 de către o femeie, de 44 de ani, cu privire la faptul că fiul ei de 12 ani a fost victima unei agresiuni. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă, fiul acesteia, în timp ce se afla în incinta unității de învățământ din comuna Dumești, pe fondul unor discuții în contradictoriu cu un bărbat de 61 de ani, ar fi fost lovit. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri minorului, ulterior fiind transportat la spital. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Cercetările continuă în vederea clarificării întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale".

Conducerea şcolii spune că băiatul nu a fost lăsat leşinat pentru că a ieşit imediat din baie, după paznic. „Avem o anchetă internă în derulare. (...) Am vizionat filmările de pe sistemul de supraveghere video al școlii și nu se confirmă acuzațiile făcute de către părinți, nu se confirmă faptul că elevul a leșinat și a fost lăsat în baia școlii. Sistemul video poate demonstra cum elevul a intrat primul în baie, la câteva secunde a intrat angajatul, iar cel care a ieșit primul, după 20 de secunde, este copilul, iar angajatul a ieșit după copil, iar din acest motiv spun că nu se confirmă faptul că a fost lăsat leșinat în baie”, a declarat Ana Dorneanu, directorul Școlii Gimnaziale Dumești.

