Scene şocante în Bistriţa-Năsăud, unde un bărbat de 52 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de propriul tată, chiar în zona inimii. Totul ar fi pornit de la un conflict, însă certurile dintre cei doi ar fi fost frecvente. Acum, tatăl se află în custodia poliţiei, iar fiul luptă să se recupereze pe patul de spital.

Cei doi locuiau împreună, iar în ultima perioadă, între ei ar fi izbucnit frecvent certuri. Aseară, însă, tensiunile au atins un punct critic, iar conflictul a degenerat.

”Am auzit ca s-a certat cu tatăl său şi l-a înjunghiat. Îl cunosc că e aici din sat. Bea, bea, dar nu avea treabă aşa cu oamenii”

”Ştiu că avea un frate care a murit acum 2 ani de probleme de sănătate”, spun localnicii.

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Din fericire, starea victimei este stabilă.

”Bărbatul de 52 de ani a fost preluat de echipajele de salvare şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, spune Crina Cîrb, PDC IPJ Bistrița.

Ce anume a declanşat conflictul dintre cei doi rămâne, deocamdată, un mister. Tatăl victimei s-ar fi confruntat cu mai multe afecţiuni medicale.

”Am lucrat cu el în Bistriţa dar de 20 de ani nu mai lucrează nimic, a zis că e bolnav. E ruşine pentru Braniştea”, spune un localnic.

”Tatăl aflat în pat, din pat l-a înjunghiat. Se deplasa greu, când l-am văzut ultima dată. Vecinii mai ştiu că se mai certau”, spune Cornel Săsărman, viceprimar Braniștea.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi urmează să stabilească cum a avut loc incidentul.