O dimineață obișnuită s-a transformat într-o tragedie în Caraș-Severin. Un tânăr de 21 de ani, care se pregătea să plece la muncă, a fost înjunghiat mortal de tatăl vitreg, cu un cuțit de bucătărie. Mama lui adoptivă, femeia care l-a crescut de când avea doar câteva luni, s-a pus între ei și l-a apărat cu propriul corp. A fost grav rănită, dar a mai găsit puterea să sune la 112. După atac, agresorul a încercat să-și ia viața.

Dimineața abia începuse în casa familiei din Oțelu Roșu, în Caraş-Severin. Tânărul de 21 de ani se pregătea de serviciu când între el și tatăl vitreg a izbucnit scandalul. Bărbatul de 40 de ani a luat un cuțit din bucătărie și l-a lovit. Mama n-a putut sta deoparte. S-a aruncat între ei și și-a apărat fiul cu propriul corp. Nu a fost de ajuns. Sub ploaia de lovituri, tânărul nu a mai avut nicio șansă.

"S-au înjunghiat cu cuţitul. Nu ştiu de la ce s-au luat", spune o vecină.

Deşi rănită, femeia de 48 de ani a găsit puterea să sune la 112

A ajuns la spital în stare gravă.

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"A fost admisă în secţia de terapia intensivă, instabilă iniţial. Ulterior, pacienta, sub suport s-a stabilizat. A fost montat şi un drenaj toracic pentru un pneumotorax", explică dr. Cătălin Grecea, șef secție chirurgie al Spitalului Municipal Caransebeş.

Când şi-a dat seama ce a făcut, individul a încercat să-și ia viața. Așa că a plecat și el cu ambulanța.

"Aşa zice poliţia, că l-a luat salvarea şi pe el. Nu ştiu de la ce s-au luat. Azi-dimineaţă, la patru", povesteşte fratele agresorului.

De la spital, agresorul a ajuns direct pe mâna poliţiei

Reporter: Îţi pare rău pentru ce ai făcut?

Agresor: Da!

"Agresorul, în vârstă de 40 de ani, se află în custodia poliţiei. Până în prezent, nu au mai fost alte sesizări cu persoanele implicate", explică Giovana Horvat, purtător de cuvânt IPJ Caraş-Severin.

Femeia îl înfiase pe tânăr de când avea doar câteva luni. Și şi-a riscat viața pentru el până la capăt. Doar în primele opt luni ale acestui an, polițiștii au fost chemați la peste 100.000 de cazuri de violență domestică. Asta înseamnă mai mult de 400 pe zi.