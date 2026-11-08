Militarul din Caracal care și-a înjunghiat soția pe o strada din oraș a fost arestat preventiv! Hotărârea Tribunalului Militar București a fost deja contestată de agresor, care este convins că nu a greşit. Agresiunea l-a revoltat şi pe ministrul Apărării, care susține acum că protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituţiile statului.

Militarul de 44 de ani, cadru activ, a contestat măsura arestului preventiv pentru 30 de zile dată de Tribunalul Parchetului Militar București. El a cerut o măsură mai blândă: să fie plasat în arest la domiciliu, însă solicitarea sa a fost rapid respinsă de un judecător.

El este cercetat pentru trei infracțiuni: tentativă de omor asupra unui membru al familiei, tulburarea ordinii și liniștii publice și încălcarea ordinului de protecție. În primăvară, de altfel, a trecut cu brio de ultima evaluare psihologică.

În acest caz a venit și o reacție extrem de dură din partea ministrului Apărării, care a spus: "Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă de la Caracal, violență care nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată de Armata României. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului".

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Între timp, femeia de 34 de ani, victima sa, a fost externată și se recuperează acasă.