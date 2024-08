Pe imaginile surprinse de un localnic se vede cum ursoaica cu doi pui pare că se năpusteşte dintr-o dată asupra lui. I-a salvat viaţa câinele pe care îl plimba. Cum a început să latre, sălbăticiunea s-a retras imediat. Întâlnirile cu urşii sunt la ordinea zilei pentru locuitorii din Buşteni. Acum două zile, o maşină a jandarmeriei a izgonit în pădure un urs cu o pungă de mâncare în gură.

"Alaltăseară, pe la 6 şi un sfert, ele, nişte doamne, stăteau şi din casă auzeam ţiuind. Şi când am ieşit pe afară, ele fugeau pe aici, ursul pe aici. Când a auzit chiuit, a fugit ursul. De la vilă a dat pocnitori. Vine mereu, şi dimineaţă şi seară. Ţi-e frică să întârzii seara", povesteşte un martor.

"S-a speriat de noi şi noi de el. Începuse şi lumea de la geam, striga, dădea din palme. Am luat-o şi noi în jos la fugă şi am intrat în curtea blocului. Coboară mai ales seara o ursoaică cu doi pui şi cu trei, depinde, că sunt mai mulţi. Am anunţat primarul, a zis că nu are ce să-i facă", spune un localnic.

La mijlocul lunii trecute s-a adoptat o lege care prevede eliminarea a 426 de urşi bruni pe an, în scop de prevenţie, în loc de 140 cât era până acum. Alte 55 de exemplare sunt stabilite drept cotă de intervenție pentru combaterea atacurilor asupra persoanelor. Autorităţile locale susţin că animalul trebuie prima dată alungat. Poate fi împuşcat doar dacă este o ameninţare pentru oameni.

Laurenţiu Mircea, primar în funcţie: Urşi sunt în fiecare seara. Problema e că nu a atacat şi nu atacă niciun om. Noi respectăm procedurile pe care le avem, îi alungăm. Avem cuşti montate pe diferite cartier şi încercăm să îi recoltăm şi să-i relocăm cum este procedura.

Reporter: Ştiţi câţi urşi sunt înregistraţi în zona Buşteni?

Laurenţiu Mircea, primar în funcţie: Care coboară în jos în jur la 7-8.

Ministerul Mediului îl contrazice

Sunt înregistraţi 21 de urşi în zonă. Primarul care îşi va începe mandatul în toamnă spune că sunt chiar mai mulţi.

"Acum sunt undeva între 60 şi 65, cam de trei ore a crescut populaţia în Buşteni. Am relocat foarte mulţi urşi de a lungul anilor şi s-au intors inapoi. In aeralul lor au urşi mari care îi fugaresc şi atunci noi trebuie să extragem exemplarele mari. S-a întâmplat la mine la vilă, au intrat în bucătărie, gândiţi-vă dacă cobora un copil noaptea. Sunt câteva săptămâni", spune Emanoil Savin, primarul ales.

La începutul lunii trecute o tânără de 19 ani a fost omorâtă în Munţii Bucegi, în drumeţie. A fost târâtă într-o prăpastie de un exemplar chiar de sub ochii iubitului ei. În ultimele două decenii, 26 de oameni au fost ucişi de urşi şi aproape 300 au fost răniţi, potrivit ministrului Mediului. România are cea mai mare populatie de urşi din Europa - în jur de 8.000.

