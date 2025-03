"Nu mă duc, că nu am cu ce să mă duc dacă nu sunt bani. 10 lei dus, 10 lei întors, s-a dus mâncarea pe o zi. Doamne, ori mă iei, ori mă laşi", spune un bărbat.

Să-ţi laşi viaţa în voia sorţii. Să nu mai lupţi. Să-ţi alini durerea cu ultimele analgezice din casă. Aşa arată bătrâneţea pentru oamenii din comuna Dumbrăveni. Singurul medic e în localitatea învecinată, iar drumul e mult prea greu pentru ei şi prea costisitor.

Cu viaţa, la mâna sorţii

"E bun să bage un medic, o asistentă. Mai ia o tensiune, te controlează. E bun, e bine. Asta e scăparea - ambulanţa, altceva nu ai", spune un alt pacient.

"Primăria pune la dispoziţie mijloc de transport pentru zilele de marţi şi joi, pentru a transporta persoanele la medicul de familie", a declarat Gabriel Hănțățcu - viceprimar comuna Dumbrăveni.

Satul nu mai are medic de mai bine de un deceniu, iar fostul cabinet a ajuns a ruină. Geamuri sparte şi lacăt pe uşă. Starea de degradare a fostului dispensari din Dumbrăveni se vede în imagini. De 12 ani, aici, nu a mai intrat niciun medic.

La 15 kilometri distanţă, decoperim aceeaşi situaţie. Suntem în Cerchezu, o comună situată la graniţa cu Bulgaria.

Registru pentru examenul de bilanţ. Cabinet, Sichim Adrian, care a fost ultimul medic. Un registru nedeschis de un deceniu e singura dovadă că aici a funcţionat cândva cabinetul unui medic de familie.

Sunt 10 ani de când în localitatea Cerchezu nu a mai intrat niciun medic, dispensarul există, dar e închis, iar oamenii fac 10 km pentru o reţetă.

Drumul până la Negru-Vodă, cea mai apropiată comună în care există medic, nu se face deloc uşor. Autobuzele sunt rare, iar banii oamenilor la fel de puţini.

"Cât costă autobuzul de la Cerchezu la Negru Vodă? 10 lei. Pentru mine 20 de lei, eu îmi iau pâinea pentru o lună", spune un bătrân.

"Cu banii..vai de capul meu, nu îmi ajung, iau pe jumătate tratamentul. Am tensiune, uite că nu am fost luna trecută, că nu am avut bani", a declarat Dorina.

"Ştiu că a fost un domn doctor aici şi a plecat. Am auzit că a fost un doctor foarte bun. De ce a plecat, nu ştiu să vă explic", spune o femeie.

Doctorul a plecat din sat pentru a profesa în Franţa. De atunci, nimeni nu a mai călcat în dispensar. Deşi instituţia e avizată de DSP, eforturile autorităţilor de a găsi un medic nou sunt în zadar.

"Îi ajutăm şi financiar, cu bani, transport, pentru ca această comună să beneficieze de un medic de familie. Am fi dispuşi să îi facem şi o locuinţă de serviciu", a declarat Dumitru Chelaru - consilierul personal al primarului.

"Cred că primul lucru este financiar, problemele financiare. Trebuie să renteze pentru ei. S-au făcut demersuri şi la facultăţile de medicină, pentru tinerii medici care ies, care nu au un loc de muncă, care vor la ţară, dar încă nu", a declarat Valeriu Iacoboaiea - primarul comunei Cerchezu.

Lipsa pacienţilor e unul dintre motivele pentru care medicii refuză să profeseze la sate.

"Până la întocmirea listei de pacienţi aceştia sunt remuneraţi la nivelul unui salariu, pentru primele şase luni, iar dacă la terminarea celor şase luni medicii nu reuşesc să adune lista necesară pentru a activa pe contract, această înţelegere se prelungişte pentru o perioadă de încă şase luni", a declarat Luminiţa Nagy - director general CAS Constanţa.

Aproape 20% din medicii de familie care profesează la nivel naţional au peste 70 de ani, iar deficitul se ridică la 1.130 de medici. Cel mai mare deficit, peste 900, se înregistrează în mediul rural.

