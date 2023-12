Vezi și

Calendarul de advent prevesteşte sărbătoarea Crăciunului. Este un prilej bun de a-i suprinde pe cei dragi, în fiecare zi din decembrie cu un cadou. A început numărătoarea inversă până la Crăciun, aşa că am extras data de astăzi, şapte, din calendarul advent, să vedem ce găsim în interior. Magazinele s-au adaptat şi au creat calendare pe toate gusturile. În parfumerii, cu greu mai găseşti un astfel de cadou de cumpărat. Preţurile pornesc de la 300 de lei. Pentru că cererea a fost atât de mare, au apărut şi after-calendarele, cu un set de produse pe care îl poţi deschide până la finalul anului.

Tradiţia calendarului de advent vine din secolul XIX

"Anul acesta am avut o cerere mult mai mare pe calendarele brandului nostru propriu, dar şi pe advent calendarele exclusive. Până la finalul lunii noiembrie, noi am rămas cu stoc zero la ele", a declarat Maria Bicu, specialist cosmetice. Ciocolateriile vând calendare advent atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. O cutie de 24 de praline porneşte de la 140 de lei. Variantele pentru copii ascund în spatele cutiilor şi animăluţe din ciocolată.

"Este disponibil în mai multe versiuni. Acesta este calendarul advent book şi conţine practic o supriză în fiecare zi pentru a şi cât mai avem de aşteptat până vine Moşul", a declarat Anca Codreanu, manager ciocolaterie. Ciocolata are alt gust însotită de o băutură fină. O cramă românească a scos primul calendar advent cu vinuri care costă 350 de lei. "Un proiect dificil pentru că e greu să găseşti 24 de vinuri diferite în miniatură şi să produci o cutie rezistentă şi la greutate. Albe, roşii, rose, sec, demi-sec, demi-dulce, e o colecţie completă, toate ale aceluiaşi producător", a declarat Olga Miloiu, director general de cramă.

În librării, calendarele de advent ascund 24 de poveşti frumos colorate. Cei mici se pot bucura şi de calendare cu jucării. Cei care sunt mai inspiraţi, cumpără calendare advent goale, pare care ulterior la personalizează pentru cei dragi. Tradiţia calendarului de advent vine din secolul XIX, când germanii găseau diferite metode de a număra zilele rămase până la Crăciun.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!