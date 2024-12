Călin Georgescu şi-a amintit de întâlnirea cu Horaţiu Potra de la ferma din Ciolpani, deşi negase de mai multe ori

Călin Georgescu a recunoscut că a fost la ferma din Ciolpani, după ce a ezitat de mai multe ori să răspundă. Acesta a spus însă că nu a participat la discuțiile dintre echipa sa de pază și Potra. După mai multe insistenţe ale moderatoarei, care l-a rugat să comenteze faptul că deţinătoarea fermei de cai a afirmat că l-a făcut alături de Horaţiu Potra la Ciolpani, fostul candidat a răspuns: "Vorbea de echitație, nu vorbea de altceva, despre asta este vorba. Domnul Potra este o victimă colaterală a sistemului. În regulile impuse de echipa mea de protecție le-am impus să nu divulg lucruri tehnice. Copiii mei au fost amenințați la școală, nu am avut căldură trei zile. Era absolut firesc ca oamenii din jurul meu în care am absolut încredere totală, să dubleze, să tripleze protecția. Așa zisul SPP nu era pus decât să facă poze. M-a sunat Lucian Pahonțu. M-a sunat în turul I în orice caz, și mi-a spus că îmi oferă pază, și i-am spus că îmi pare rău, am încredere doar în oamenii mei. Mă scuzați, nu pot accepta așa ceva, nu am nevoie. Vreau să fiu cu oamenii mei în mașină, și poate să fie o mașină care să fie în față sau în spate. Și nu a fost de acord”.

După ce i-a fost pusă întrebarea de trei ori, Călin Georgescu a recunoscut: "Eu nu m-am întâlnit acolo. Echipa mea, ei doreau acest lucru, eu nu aveam ce să fac în discuția asta tehnică. Eu am fost acolo, pentru că m-au rugat, m-au solicitat că vor să discute cum multiplică paza. Însă nu am participat la această discuție".

Legătura fostului candidat cu şeful mercenarilor români

Articolul continuă după reclamă

Maşina candidatului pro-rus a fost surprinsă de camerele de supraveghere, sâmbătă, în timp ce intra într-o fermă de cai de la Ciolpani. Aici, spun anchetatorii că s-au pus la cale protestele ce urmau să se desfăşoare la Bucureşti. În decurs de câteva minute, sosesc maşinile lui Horaţiu Potra şi Eugen Sechila, consilierul lui Georgescu. Un document din anchetă atestă negru pe alb prezenţa celor trei la herghelie. Seara trecută, candidatul nega că întâlnirea ar fi avut loc. "Am fost recent, pentru că acolo mă duc curent. Asta nu înseamnă că am avut întâlnirile de care se tot spune în spaţiul public", a declarat atunci Călin Georgescu.

Nu sunt singurele imagini care dovedesc legătura dintre Georgescu şi Potra. Fotografii apărute în spaţiul public îi arată pe cei doi discutând şi strângându-şi mâna. Dezvăluirile au venit la mai puţin de 24 de ore după ce candidatul la preşedinţie a susţinut public că nu îl cunoaşte pe mercenar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă consideraţi dependent de telefonul mobil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰