Evenimentul a adunat la linia de start 32 de piloți din 14 țări, toți gata să își testeze limitele pe cel mai spectaculos traseu din România. Circuitul, lung de 1600 de metri, include 350 de metri de off-road, cu sărituri, curbe strânse și derapaje controlate.

Spectacol și adrenalină la Supermoto

"Eu am început să mă dau pe motocicletă la 3 ani jumate, doar la curse am început să merg la 6 ani. Totul a început de la tatăl meu, care el a început să se dea pe motociclete. De acolo am, să zic, pasiunea asta de a mă da pe motocicletă", spune Mark Iovița, locul I juniori.

Printre participanți s-a numărat și Mark Riner Schmith, campionul mondial en-titre și actualul lider al clasamentului general. Germanul a venit în România pentru a-și apăra titlul și pentru a-și consolida poziția în lupta pentru un nou trofeu de campion mondial. "A fost minunat! Mă pregătesc acum pentru marea finală, care va dura mult mai mult şi va fi mai intensă!", crede Marc-Reiner Schmidt, campion mondial.

Spectatorii au avut parte de curse palpitante și momente pline de adrenalină. Circuitul de supermoto de la Transilvania Motor Ring a fost construit în această primăvară de o echipă specializată din Italia, fiind unul dintre cele mai moderne și provocatoare trasee din Europa.

