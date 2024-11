Carambolul a avut loc cu puţin înainte de şapte dimineaţa, aproape de Ploieşti. Din primele informaţii, o maşină a încetinit brusc într-o zonă în care sunt mai multe rosturi de dilataţie. Şoferii din spate n-au mai putut evita impactul.

Accident cu 12 maşini pe autostrada

"Noi am fost primii care au intrat în parapete. După aceea toţi în noi", spune un şofer. "(n.r. Am apucat) să sărim peste balustradă, că ne loveau alte maşini! Când coboram din maşină, intrau alţii în noi", adaugă el. "Maşina este îndoită. Şi celelalte maşini probabil la fel", zice un român implicat în accident.

Vezi și

Rând pe rând, 12 maşini în care se aflau 26 de persoane s-au ciocnit. Accidentul s-a produs la kilometrul 56 pe sensul de mers spre Ploieşti. Pentru ca echipajele de salvare să poată interveni, traficul rutier a fost blocat complet mai bine de trei ore, iar şoferii au fost redirecţionaţi pe altă rută.

Impactul a fost atât de puternic încât părţi din autoturisme au fost aruncate la sute de metri distanţă. "S-a declanşat Planul Roşu în aproximativ un sfert de oră, 20 de minute după ce am primit solicitarea prin 112. Din fericire nu au fost decât două persoane accidentate un pic mai grav, care au fost transportate la spital", a declarat Sorin Satmar, ISU Prahova.

Bilanţul victimelor ar fi putut fi mai mare dacă o femeie care a reuşit să oprească la timp nu le-ar fi făcut semn şoferilor care veneau din spate. "Am dat pe avarii. Am tras imediat pe partea dreaptă. În acest moment au început să sosească - bum! Una într-alta! Una, două, trei, patru! Efectiv nu încetinea niciuna! Am semnalizat dând din mâini: opriţi, opriţi, opriţi! Au oprit toţi. Am făcut cruce, zic: nu-mi vine să cred că au început oamenii să oprească!", spune o şoferiţă.

Şoferii implicaţi în accident spun că şoseaua era prea alunecoasă ca să poată frâna la timp. Experţii în conducere defensivă dau însă vina pe indisciplină. "Nu se respectă distanţa de două secunde care înseamnă jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. Adică la 100 de kilometri pe oră să am 50 de metri, la 130 de kilometri pe oră, pe autostradă, trebuie să am minim 65 de metri", spune Titi Aur, expert conducere defensivă.

Poliţiştii au stabilit că niciunul dintre conducătorii auto nu consumase alcool. Cele două victime duse la spital, doi bărbaţi de 44 şi 46 de ani, au răni uşoare la cap şi în zona toracică, iar viaţa lor nu este pusă în pericol.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Ați ajuns să vă modificați programul zilnic sau traseul pentru a evita orele de vârf? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰