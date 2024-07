Care este cea mai vândută carte în România, în această vară. Românii cheltuie, în medie, 127 de lei pe cărţi

Media comenzii plasate pe Libris în prima jumătate a verii este similară mediei anuale şi se situează în jurul valorii de 127 lei. Coşul mediu de cumpărături conţine 4 cărţi, iar cele mai multe comenzi s-au plasat din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Prahova, Timiş, urmate de judeţele Braşov, Constanţa, Argeş, Sibiu şi Suceava.

Eric-Emmanuel Schmitt, Marc Levy, F. M. Dostoievski, Gabriel Garcia Marquez şi Geronimo Stilton sunt cei mai bine vânduţi autori străini ai primei jumătăţi de an, iar Ioana Pârvulescu, Niculina Gheorghiţă, Leon Dănăilă, Dan-Silviu Boerescu şi Dorin Bujdei sunt autorii români cu cele mai multe cărţi vândute pe Libris în primele şase luni din 2024.

Cărţile în limba engleză continuă să crească în popularitate, categoria înregistrând o creştere de 30% faţă de perioada similară din anul trecut. Volumele ce fac parte din serii populare pe Tik Tok domină topul volumelor în limba engleză vândute de Libris. De asemenea, deşi la nivel internaţional volumele ce se încadrează în genul literar hibrid romantasy intră deja de multă vreme pe lista celor mai vândute cărţi, în România acestea îşi fac simţită prezenţa în acest an, când 5 din cărţile din top 10 pot fi încadrate astfel.

Acestea se adresează în special cititorilor tineri, din categoria 18-25 ani, care pot savura atât magia şi misterul unor lumi fantastice, cât şi complexitatea şi intensitatea unor poveşti de dragoste. Alte trei titluri din topul celor mai vândute volume în limba engleză sunt poveşti de dragoste ce fac parte din serii care se bucură de o vizibilitate uriaşă pe reţelele de socializare, în special pe Tik Tok.

Top 10 volume de beletristică în 2024

1. Cât timp înfloresc lămâii - Zoulfa Katouh

2. Băiatul cu pijamale în dungi - John Boyne

3. Hoţul de cărţi - Markus Zusak

4. Ne vedem în august - Gabriel Garcia Marquez

5. Furia - Alex Michaelides

6. Mandibula lui Cain - Edward Powys Mathers

7. Cititorul din peşteră - Rui Zink

8. Numele mi-l ştie vântul - Isabel Allende

9. Din cer au căzut trei mere - Narine Abgarian

10. Insula copacilor dispăruţi - Elif Shafak

Top 10 cele mai vândute cărţi de Dezvoltare Personală

1. Mindreader - David J. Lieberman

2. Legăturile care ne ţin în viaţă - Rebecca Shankland, Christophe Andre

3. Curajul de a nu fi pe placul celorlalţi - Ichiro Kishimi, Fumitake Koga

4. Stilurile de ataşament - Amir Levine, Rachel S.F. Heller

5. Cuvintele îţi modelează creierul - Andrew Newberg, Mark Robert Waldman

6. Arta manipulării - Kevin Dutton

7. Atomic Habits - James Clear

8. Cele cinci limbaje ale iubirii. Ed. 6 - Gary Chapman

9. Când corpul spune nu - Gabor Mate

10. Cum să comunici cu oricine - Leil Lowndesn

Top 10 cele mai vândute volume pentru copii

1. 101 poveşti de noapte bună

2. Calendarul în poveşti - Adriana Monica Gheorghiu, Iulian Bogaciev

3. 99 poveşti cu litere mari pentru pitici şi bunici

4. Darwin. Expediţia pe Beagle - Jeremie Royer, Fabien Grolleau

5. Poveşti terapeutice pentru copii mici şi mari - Cristina-Angela Tohănean, Mirela Ţigănaş

6. 500 de adevăruri incredibile şi trasnite

7. 101 poveşti cu animale

8. 500 de adevăruri uimitoare şi amuzante

9. Să învăţăm şah - Milorad Kovacevic, Goran Milisavljevic

10. Copacul cu 52 de etaje - Andy Griffiths, Terry Denton

Top 10 cele mai vândute volume în engleză

1. Concise 48 Laws Of Power - Robert Greene

2. Twisted Lies. Twisted #4 - Ana Huang

3. Powerless. The Powerless Trilogy #1 - Lauren Roberts

4. A Court of Thorns and Roses. A Court of Thorns and Roses #1 - Sarah J. Maas

5. A Curse for True Love. Once Upon A Broken Heart #3 - Stephanie Garber

6. King of Sloth. Kings of Sin #4 - Ana Huang

7. House of Flame and Shadow. Crescent City #3 - Sarah J. Maas

8. Icebreaker. Maple Hills #1 - Hannah Grace

9. The Assassin's Blade. Throne of Glass #0.1-0.5 - Sarah J. Maas

10. Matilda. Special Edition - Roald Dahl

