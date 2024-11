"Secretul este să ne comportăm natural cu ai noştri şi să căutăm jocul cu copiii şi de acolo să ne amintim peste ani momentele dragi", spune Claudiu Vereș, fotograf.

În căutarea celui mai bun fotograf, unii ajung şi la câteva sute de kilometri distanţă de casă.

"Îşi doresc să revină într-un loc cald, primitor, să aibă încredere în persoana care îi fotografiază şi, cel mai important, să rezoneze cu stilul abordat", Claudiu Vereș, fotograf.

Aceasta familie face în fiecare an fotografii profesionale de Crăciun. "Am venit pentru cel mic pentru a păstra tradiţia în fiecare an. Am făcut poze cu el şi am zis ca pe viitor să vadă în fiecare an unde a fost de Crăciun".

Creativitatea fotografilor se vede şi în decorul din studio, nu doar în pozele finale. De la bradul ales până la micile decoraţiuni, totul trebuie să creeze o poveste.

"Am ales un decor cald, un decor emoţional, care să poată să introducă prietenii, familiile într-o atmosferă de sărbătoare. De regulă muncim destul de greu la acest decor durează câteva luni să stabilim tematică, să stabilim cromatica", spune Adrian Iovan, fotograf.

În această perioadă, fotogafii profesionişti sunt rezervaţi aproape în totalitate, chair dacă mulţi au deschis sezonul cu mult înainte de sărbători.

"Agenda mea de programări este undeva peste 75 la sută. Au început să vină în mijlocul lui octombrie", spune Raul Popescu, fotograf.

Deşi nici nu am intrat oficial în luna sărbătorilor de iarnă, locurile în astfel de studiouri cu decoruri de poveste se ocupă cât ai face CLICK. Fotografii estimează că în câteva zile vor lucra cu casa închisă.

O şedinţă foto profesională durează în jur de o oră şi costă între câteva sute de lei şi o mie de lei. Preţul depinde atât de decor şi de numărul de cadre alese, cât şi de experienţa fotografului.

