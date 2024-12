A fost forfotă mare astăzi în pieţe şi magazine de bricolaj. Cu patru zile înainte de Ajunul Crăciunului, mulţi au măsurat din priviri zeci de brazi în căutarea celui dorit. În Piaţa Obor din Bucureşti, cel mai ieftin costă 50 de lei.

Iar un pom de Crăciun, înalt de un metru 80, plus decoraţiunile pentru el, ar costa în jur de 500 de lei.

Andreea şi-a luat, însă, de pe cap grija cu alesul bradului şi a apelat la ajutorul decoratorilor. Anul acesta a vrut o combinaţie de elemente moderne şi tradiţionale.

Dacă închiriezi un brad artificial gata împodobit, fii atent la costuri suplimentare! Unele firme percep despăgubiri de până la 3.500 de lei dacă pomul este distrus de client şi până la 50 de lei pentru un glob spart.

"Pornesc preţurile de la 1.600 de lei şi pot creşte evident pe măsura clientului. Tot mai mult se axează lumea pe ornamente mari, pe globuri mari, excentrice. Noi alegem în general lucruri de calitate foarte înaltă pentru că dorim ca pe scurta perioadă în care e Crăciunul, oamenii să aibă în casă ceva de valoare, frumos, ceva deosebit pe care ei înşişi şi-ar putea face puţin mai greu", ne-a spus Radu Vaştag, decorator.

Cine vrea un brad de fiţe, trebuie să ţină cont de trenduri. "Cel mai cerut brad din acest an a fost cel cu fundă. Bradul care a avut funda cea mai mare, sau cele mai multe fundiţe. Cele mai cerute culori au fost roşu şi alb. Am început decorarea în casele oamenilor chiar de pe 14 noiembrie şi am primt cerinţe de despodobit până la jumătatea lui februarie", ne-a spus un alt decorator.

Maeştrii florari creează adevărate bijuterii şi din brazi naturali, pentru care cer de la 500 de lei în sus. După Crăciun, brazii reciclaţi se transformă în mobilă sau devin hrană pentru animalele de la grădinile zoologice.

