Preşedintele Consiliului Județean Vrancea s-a stins subit în această dimineaţă într un spital din Capitală. Cătălin Toma avea doar 46 de ani iar vestea a căzut ca un şoc printre cunoscuţi şi apropiaţi. "Miercuri mi-a spus că se simte rău şi că se duce să îşi facă nişte analize. Tuşea şi avea o stare destul de inconfortabilă. Din păcate, unul dintre cei mai buni oameni, colegi, prieteni, conducător, om de o inegalabilă bunătate", a declarat Ionel Cel-Mare, vicepreședinte al CJ Vrancea.

Politicianul abia ce-şi revenise după un episod sever de Covid

La începutul săptămânii, politicianul a fost în Franţa, la sediul Consiliului Europei. În pozele publicate, nimic nu trăda vreo suferinţă. Întors marţi seara în România, Cătălin Toma a început să se simtă brusc rău, spun apropiaţii. Aparent, simptome de gripă. N-a bănuit că e ceva serios şi s-a tratat acasă. Ieri starea lui s a agravat şi s-a dus la camera de gardă a spitalului din Focşani. Medicii de acolo l-au trimis în Bucureşti, la Matei Balş. După un consult la spitalul de boli infecţioase, doctorii l-au redirecţionat către Institutul pentru Boli Cradiovasculare CC Iliescu. A intrat direct la terapie intensivă. "Evident că suntem cu toţii şocaţi. Este o veste pe care nu ne-am fi închipuit-o", a declarat Ionuţ Stroe, purtător de cuvânt PNL.

Surse Observator spun că politicianul abia ce-şi revenise după un episod sever de Covid. Iar cauza morţii ar fi fost o insuficienţă respiratorie .Politicianul ar fi avut si probleme hepatice. Cu toate astea revoluţia catastrofală a bolii i-a şocat şi pe medici care recomandă tuturor vaccinarea. "Din păcate, şi oamenii tineri pot să facă forme fulminante. Vaccinarea ar trebui să fie cea mai importantă pentru noi. Evoluţia în gripă e imprevizibilă. E foarte greu să îţi dai seama de la început", a declarat Adrian Marinescu, medic infecţionist.

Vestea a picat ca un trăznet in lumea politica. "A lăsat un gol imens în politica vrânceană, în familia sa, în rândul prietenilor săpi, a fost un am al echilibrului, al policilor serioase", a declarat Cristi Misaila, primar Focşani. Cătălin Toma a scris istorie în Vrancea. Asta după ce in 2020 l-a invins in alegeri pe Marian Oprişan, care a fost preşedinte CJ timp de 20 de ani consecutiv. Fost profesor de franceză şi director de şcoală, Cătălin Toma a intrat în politică în urmă cu 14 ani. Prima reuşită a fost ca edil al comunei Jariştea. A ajuns apoi senator. Cătălin Toma era căsătorit şi avea un băieţel.

