Caz cumplit la Botoşani . Mai mulţi copii au fost bătuţi, puşi să stea şi câte opt ore în genunchi să se roage sau trimişi să muncească până la epuizare de membrii unei fundaţii care ar fi trebuit să-i îngrijească. Ororile au ieşit la iveală după ce, sătui de abuzuri, cei mici şi-au reclamat călăii. Două persoane au fost arestate, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar.

În spatele zâmbetelor inocente, se ascund traume şi orori greu de imaginat, spun anchetatorii. Sunt copii orfani ori lăsaţi de părinţi în grija statului, ajunşi la o fundaţie care, în loc să-i protejeze, i-a umilit. Procurorii DIICOT spun că, în ultimii doi ani, în spatele acestui gard înalt, departe de ochii martorilor care le-ar fi putut auzi durerea, s-ar fi întâmplat lucruri greu de descris. Micuţii ar fi îndurat bătăi, de un sadism ieşit din comun, arată datele din anchetă. Erau forţaţi să stea în genunchi, între cinci şi opt ore pe zi, şi obligaţi să muncească până la epuizare. Cine îndrăznea să iasă din cuvânt, era aspru pedepsit.

Două persoane au fost deja arestate

"Acest caz a intrat în atenţia noastră odată cu declaraţiile unui copil care a mărturisit că este bătut, pedepsit. El a declarat că era pus şi la munci, legate mai mult de construcţii. În interiorul fundaţiei şi o locaţie unde domnul administrator o avea în afara oraşului", a declarat Doina Nacu, DGASPC Botoşani. Mai mult, copiii erau forţaţi să participe la slujbele bisericii baptiste. Membri fundaţiei făceau parte din comunitate. Dacă refuzau, erau bătuţi. 15 copii au găsit mascaţii când au intrat peste ei. Cinci dintre ei au povestit deja, în faţa poliţiştilor, chinurile îndurate.

"Am auzit că bătea copiii. Au fost mai mulţi. Locuiesc de mult aici, a cumpărat şi casa asta. A cumpărat mai multe case. Ţinea mulţi copii aici. A fost multă poliţie. O fetiţă care stătea aici a spus că a făcut reclamaţii că îi bătea, ii mai băga la treabă, îi vedeam", spune o persoană sub protecţia anonimatului. Sub pretextul că le sunt îngeri salvatori, administratorii fundaţiei au reuşit să pună mâna pe copii şi să obţină donaţii generoase pe seama lor. Sute de copii le-au trecut prin mână în ultimii aproape 30 de ani.

Multe donaţii veneau din străinătate. Aşa au şi reuşit să ridice domeniul de la Botoşani. Imediat după Revoluţie, când au început să iasă la iveală mărturii din orfelinatele groazei, patronul fundaţiei a exploatat drama colectivă. O englezoaică, impresionată de imaginile din casele de copii româneşti, transformate în lagăre, şi-a donat averea către organizaţie. Două persoane au fost deja arestate, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar pentru trafic de minori, rele tratamente şi supunere la muncă forţată.

