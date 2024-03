Ce măsuri s-au luat la şcoala "Nicolae Titulescu", după protestele părinţilor. S-au aprobat 5 milioane de lei pentru siguranţa elevilor

Vezi și

Noua directoare a şcolii: Este nevoie urgentă de paznici. Pofesorii deja sunt bine stabiliţi în serviciul pe şcoală.

O nevoie vitală, ce a fost aprobată de Primăria Sectorului 1, după ce părinţii au ameninţat că nu-şi mai trimit copiii la şcoală dacă nu-i ştiu în siguranţă.

Cătălina Neculau, preşedintele asociaţiei de părinţi a şcolii: Acum, cu noua conducere a şcolii, trebuie să existe un moment zero, să restartăm tot ce trebuie în şcoala noastră şi în sistem.

După o oră de discuţii, consilierii au votat, în unanimitate, pentru mai multă siguranţă în şcoală, iar Primăria Sectorului 1 a acordat 5 milioane de lei pentru a întări securitatea în şcoli.

Oliver Păiuşi, viceprimar sector 1: Orice incident de securitate generează nişte măsuri imediate. Măsurile imediate sunt cele de suplimentare a posturilor.

Reporter: Butoane de panică vor fi în şcoli?

Oliver Păiuşi, viceprimar sector 1: Noi avem un program pe care îl putem adapta. Dacă o putem adapta şi sunt copii care şi-o doresc, nu văd de ce să nu o folosim.

Abuzurile din şcoală, cunoscute de profesori

Zeci de documente obţinute de reporterii Observator arată însă cum abuzurile din Şcoala Titulescu erau cunoscute de profesori, directori şi de mai marii din Educaţie încă de acum un an şi jumătate. Dacă se luau măsuri de la prima agresiune, cel puţin alte două fapte extrem de grave nu s-ar mai fi petrecut.

Mama unui elev: Am adunat părinţi, am făcut petiţii semnate de majoritatea părinţilor, le-am depus la DGASPC, la Consiliul Local, la Inspectoral, am făcut plângere la Poliţie.

Director şcoală: La toaletă, câte doi este o regulă! Au început să ceară insistent la toaletă pentru că nu se simt în siguranţă în clasă şi vor să ajungă la baie ca să aibă un coleg lângă. Le este frică, este normal! Dar totuşi, trebuie să avem încredere în şcoală.

Potrivit actelor, pe 4 octombrie 2022, un profesor de la clasa elevului agresor a făcut o notă către conducerea şcolii. S-a plâns că elevul din clasa a V-a loveşte, jigneşte şi ameninţă colegii şi chiar profesorii. Două săptămâni mai târziu, şi dirigintele clasei a anunţat directoarea despre comportamentul agresiv al elevului, care i-a spus profesorei de engleză că e un nimic, a distrus mobila din clasă şi i-a terorizat pe colegii săi. Părinţii au făcut petiţie la Inspectoratul şcolar, iar reprezentantii institutiei le-au răspuns:

Mama unui elev: Elevul la care faceţi referire, a avut calificativul la purtare BINE. Asta conta. Doamna dirigintă a informat în permanenţă pe mama elevului, mama declarându-se depăşită de situaţie.

Director şcoală: Am înaintat adresele către Judecătoria sectorului 1, către secţia 4 de poliţie. Vrem să aflăm adevărul. Să ştim dacă a existat sau nu acel agresor. Până atunci, nu putem să ne pronunţăm.

Reporter: Aveţi dubii că ar fi existat un agresor?

Director şcoală: Până nu se dovedeşte, nu putem să facem nici un fel de afirmaţie.

Însă traumele băiatului agresat sunt extrem de greu de depăşit.

Mama copilului agresat: Copilul să se trezească în fiecare noapte şi să nu se oprească din plâns şi din urlat, să îi iasă inima din piept şi să vin la doamna aici de faţă şi să-mi spună "dar poate şi copilul dumneavoastră îl provoacă", după ce avea zeci de plângeri, nu mi se pare uman!

Agresorul, în atenţia DGASPC Sector 1

Mai mult, agresorul era in evidenţa Serviciului Violenţă asupra CopiluluI de la DGASPC Sector 1. Reprezentantii institutiei confirmă că ştiu cazul din octombrie 2022. Au pasat însă responsabilitatea. "La acel moment, copilul a fost interviat psihologic. Ulterior, situaţia lui a fost adusă la cunoştinţa DGAPSC Sector 5 pentru oferirea de servicii de consiliere psihologică".

Mama unui elev: Ţi se pare normal că profesorii de la ore să plece înjuraţi, scuipaţi, jigniţi. spuneau că nu pot să-mi ţin ora. Iar eu am declaraţiile lor scrise, cu număr de înregistrare la director.

Doina Prăscură, reprezentant DGASPC sector 1: Serviciile sociale au fost acordate conform tuturor procedurilor. Copilul a fost în program de consiliere psihologică, s-au făcut evaluări iniţiale.

Abia pe 5 ianuarie 2023, adică la mai mult de jumătate de an de când şi-a violat un coleg, agresorul a fost mutat din şcoală. Nu la cererea autorităţilor, ci la dorinţa familiei. Dar abuzurile au continuat. Agresorul a scăpat de acuzaţiile de viol din aceleaşi motiv, era prea mic să răspundă penal. Specialiştii în drept spun că anchetatorii se puteau îndrepta spre conducerea şcolii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Obişnuiţi să cumpăraţi produse româneşti, indiferent de preţ? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰