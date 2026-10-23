Elevul de 15 ani care și-a atacat cu maceta doi colegi de clasă, pentru că își băteau joc de dreadurile lui, a fost reținut 24 de ore. De aici a pornit totul. De la modul în care băiatul și-a stilizat părul. Și aici e partea care ar trebui să ne pună pe gânduri. Un conflict pueril, pornit de la felul în care arată un adolescent, a ajuns la violență extremă.

Atacul a înspăimântat tot liceul tehnologic din Pitești. În prima pauză, agresorul, un adolescent din clasa a noua, s-a întâlnit la toaletă cu doi colegi și i-a lovit cu maceta. Un elev care a văzut totul a alergat să ceară ajutor.

Polițiștii l-au ridicat pe agresor direct din sala de clasă și l-au dus la audieri.

"De la o glumă pornită din partea unuia dintre aceștia, a degenerat. Deși îmi e greu să cred că nu a fost o chestie premeditată aceasta. Din ce am înțeles s-a legat un pic de dread-urile acestui elev", spune dirigintele elevilor, Paul Vlădau.

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Un singur consilier la 1.000 de elevi

Liceul unde a avut loc atacul are peste 1.000 de elevi și un singur consilier psiholog.

"Nu avem cum să consiliem toți elevii școlii. Niciun elev de la clasa respectivă nu a semnalat că ar fi o formă de bullying", spune consilierul școlar Niculina Ungureanu.

"Am dispus prezența a încă unui psiholog la nivelul unității de învățământ. Vrem să îi ajutăm să se deschidă", spune Dumitru Tudosoiu, inspector școlar al județului Argeș.

"Un copil care își schimbă comportamentul, care poate să devină mai retras, mai trist, mai abătut, poate să ridice niște semne de întrebare", spune Andreea Emanuela Andrei, medic primar psihiatrie pediatrică.

Cele mai recente date ale Poliției arată că doar în șase luni au fost sesizate agenților peste 1.500 de incidente în școli, jumătate dintre ele, cazuri de violență.

Şedinţă de urgenţă la Guvern după atacurile din şcoli

Noul ministru al Educației vrea sancțiuni mai dure pentru agresiunile asupra profesorilor, după modelul celor aplicate în cazul personalului medical. Se vorbește și despre mai mulți consilieri psihologici, verificarea ghiozdanelor și detectoare de metale la intrarea în școli. Dar măsurile, evident, trebuie înainte analizate. Pentru că un detector de metale poate opri un obiect periculos la intrare, dar nu rezolvă singur furia, umilința sau conflictele dintre copii. Iar siguranța lor nu se construiește din promisiuni. Subiectul a ajuns și la nivelul conducerii statului. La finalul ședinței CSAT de aseară, președintele României și-a exprimat îngrijorarea față de aceste incidente. Azi, premierul Luca Niculescu a convocat o ședință de urgență la Guvern după atacurile din școli, cu un mesaj clar: "Toleranță zero față de violență".

"Este un fenomen care riscă să devină îngrijorător. Vom cere premierului 1.000 de posturi de portari în școli, pentru siguranța copiilor noștri", a spus ministrul pentru educația preuniversitară Sorin Ionescu.

"Multe incidente pot fi prevenite dacă primim semnalele la timp", spune purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Bogdan Ghebaur.