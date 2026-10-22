Val de atacuri în şcoli. După incidentele din Bistriţa şi Dâmboviţa, acum, un elev de 15 ani din Piteşti a fost reţinut după ce a atacat cu maceta doi colegi de clasă care râdeau de părul lui. Ministrul Educaţiei a anunţat măsuri dure după ce a văzut statisticile. În şase luni au avut loc peste o mie 500 de incidente în şcoli la care a fost chemată Poliţia.

Atacul a înspăimântat tot liceul tehnologic din Piteşti. În prima pauză, agresorul, un adolescent din clasa a noua, s-a întâlnit la toaletă cu doi colegi şi i-a lovit cu maceta. Un elev care a văzut totul a alergat să ceară ajutor.

"Trei cadre didactice au mers de urgenţă la toaleta corespunzătoare şi în momentul respectiv au ieşit din toaletă băiatul agresat pe braţ şi un altul cu lovituri tot pe braţ", a declarat Andreea Grosaru, directoarea adjunctă a liceului.

De la ce ar fi pornit atacul cu maceta la şcoala din Piteşti

Poliţiştii l-au ridicat pe agresor direct din sala de clasă şi l-au dus la audieri.

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"De la o glumă pornită din partea unuia dintre aceştia, a degenerat. Deşi mi-e greu să cred că nu a fost o chestie premeditată aceasta. Din ce am înţeles s-a legat un pic de dreadurile acestui elev", a explicat Paul Vlădau, dirigintele elevilor.

Peste 1.000 de elevi şi un singur psiholog la liceul unde a avut loc atacul

Liceul unde a avut loc atacul are peste 1.000 de elevi şi un singur consilier psiholog.

"Nu avem cum să consiliem toţi elevii şcolii. Niciun elev de la clasa respectivă nu a semnalat că ar fi o formă de bullying. Era un copil liniştit care nu a creat probleme de comportament în şcoală, se încadrase în grupul de elevi", a susţinut Niculina Ungureanu, consilier şcolar.

"Am dispus prezenţa a încă unui psiholog la nivelul unităţii de învăţământ. Vrem să îi ajutăm să se deschidă. Nu să se ascundă şi să încerce mereu să îşi facă dreptate singuri, cum a încercat acest puşti de clasa a noua", a subliniat Dumitru Tudosoiu, inspector şcolar al judeţului Argeş.

"Un copil care îşi schimbă comportamentul, care poate să devină mai retras, mai trist, mai abătut, poate să ridice nişte semne de întrebare", a punctat Emanuela Andrei, medic primar psihiatrie pediatrică.

Autorităţile anunţă măsuri mai dure

Incidentul vine la patru zile după atacul din Bistriţa, unde un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară şi un coleg după care a năvălit într-o clasă cu un cuţit în mână. Din păcate, nu sunt cazuri izolate. Cele mai recente date ale Poliţiei arată că doar în şase luni au fost sesizate agenţilor peste 1.500 de incidente în şcoli, jumătate dintre ele, cazuri de violenţă.

"Este un fenomen care riscă să devină îngrijorător. Vom cere premierului 1.000 de posturi de portari în şcoli pentru siguranţa copiilor noştri", a transmis Sorin Ionescu, ministrul pentru Învăţământul Preuniversitar.

"Multe dintre aceste incidente pot fi prevenite dacă primim semnalele la timp", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliţiei Române.

Îngrijorat de seria de incidente din şcoli, preşedintele Nicuşor Dan a cerut profesorilor şi autorităţilor să respecte regulile şi legile anti bullying. Ministrul Educaţiei a anunţat reguli mai dure pentru prevenirea violenţelor - nu exclude nici controlul ghiozdanelor la intrarea la ore.