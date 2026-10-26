Mai mulţi pompieri din Argeş au fost atacaţi în timpul unei misiuni, iar unul dintre ei a ajuns la spital. Salvatorii fuseseră chemaţi de urgenţă pentru că focul aprins de localnici după o tradiţie de Sfântul Dumitru risca să le aprindă casele. Oamenii s-au supărat, însă, că intervenţia pompierilor le-a stricat obiceiurile.

Zeci de localnici au aprins aseară, într-o localitate de lângă Piteşti, un foc mare pentru a marca Sfântul Dumitru, trecerea de la toamnă la iarnă cum spune tradiţia. În loc de lemne, au incendiat, însă, cauciucuri şi saltele care au început să ardă cu flăcări mari şi au scăpat de sub control. Speriat, un bărbat a chemat pompierii.

"Colegii mei au constatat că incendiul se manifesta pe mai multe focare dispersate şi de îndată au acţionat pentru stingerea acestora", menţionează Isabela Petre, Purtătorul de cuvânt al ISU Argeș.

Localnicii nu au considerat intervenţia drept una salvatoare

Supărați că pompierii au venit să stingă focul și le-au stricat petrecerea, zeci de localnici au devenit violenți și i-au atacat pe salvatori cu furci și alte obiecte. Au aruncat cu diverse lucruri și în autospecialele de pompieri și în mașinile de poliție. În timpul atacului, unul dintre pompieri a fost lovit în piept cu o cărămidă și a fost transportat de urgență la spital.

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Salvatorii au chemat poliţiştii în ajutor şi până să ajungă agenţii au încercat să ţină mulţimea la distanţă.

"Au dat drumul la apă cu furtunul, a dat cu apă tare, cu focul e din strămoși, așa se face", spun oamenii.

A fost nevoie de intervenția trupelor speciale pentru a calma localnicii

A fost nevoie de intervenția trupelor speciale, a Poliţiei şi Jandarmeriei pentru a-i calma pe localnicii agresivi. Trei agresori au fost duşi la audieri în cătuşe. Cel care l-a lovit pe pompier a fost reţinut şi acuzat de ultraj.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a condamnat atacul şi a cerut respect pentru salvatori.

"Vorbim despre o tradiţie care a avut loc ieri seară în mai multe localităţi din judeţ. Trebuie făcută în condiţii de siguranţă, trebuie autorizație tocmai pentru că un astfel de foc neţinut sub control poate duce la tragedii", explică Dragoş Predescu, subprefect Argeş.

Bărbatul acuzat că a aruncat cu o cărămidă în pompier ar putea fi condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare.

"Condamn ferm orice formă de agresiune împotriva salvatorilor aflați în misiune. Pompierii și polițiștii vin să protejeze vieți și bunuri", spune Raed Arafat, şeful DSU.