Tânărul a vorbit despre beneficiile oferite de un card bancar america, subliniind avantajele pe care le-a descoperit și că poate fi folositor și pentru alți tineri români care ajung în America. Tânărul a povestit într-un videoclip despre experiența sa pozitivă cu banca Chase din America.

„Vreau să vă arăt și vouă ce card frumos mi-am făcut la Chase, o bancă din America. Îți trebuie un card bancar dacă vii cu Work and Travel neapărat, pentru că trebuie să îți trimită banii pe el. Chiar dacă este o bancă mai micuță, nu este ca First Bank sau Bank of America, eu am ajuns să îmi fac cardul aici pentru că dacă îți faci cont la ei, primești 300 de dolari gratis", a povestit tânărul.

Cum a primit tânărul cei 300 de dolari "gratuit"

Condiția principală pentru a primi acei bani a fost încasarea unui cec de 500 de dolari. Mai mult, în clipul său postat pe TikTok, tânărul a mărturisit că, în două săptămâni, câștigă chiar și 2400 de dolari.

„Mi-am făcut cont, iar singura condiție ca să primești acei bani gratis era încasarea unui cec de minim 500 de dolari. Ceea ce o să se întâmple pentru că eu am salariu pe două săptămâni, 2400 de dolari, hai fără taxe 2000 tot iau,” a adăugat tânărul.

„Și cea mai tare chestie este că am semnat să mi se închidă contul, dacă nu folosesc cardul trei luni. Deci nu o să am bătăi de cap când mă întorc în România, să sun să mi-l închidă etc”, a spus el.

Postarea lui a generat interes și a oferit o perspectivă utilă pentru alți români care intenționează să participe la programul Work and Travel în America.

