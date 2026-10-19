Cel mai puternic cutremur din România din ultimii 2 ani. Verificări în Centrul Vechi

România a fost zguduită de cel mai puternic cutremur din ultimii doi ani. Un seism cu magnitudinea de 4.8 a avut loc în judeţul Buzău. Undele de şoc s-au resimţit în jumătatea de est a ţării, inclusiv în Republica Moldovei. Şi bucureştenii au fost zgâlţâiţi de cutremur, iar pompierii au ieşit imediat să verifice clădirile din Centrul Vechi. Doar în zona istorică sunt 300 de imobile pericol-public care pot cădea oricând.

Seismul care a cutremurat jumătate de ţară a avut loc la ora 11:51, în judeţul Buzău, la 46 de kilometri de Braşov.

"Foarte puternic, foarte puternic. Replicile au fost lungi. S-au mai simţit 10-15 minute. Îmi e să nu fie altul mai mare", a declarat un bărbat.

Oamenii au filmat lustre si obiecte de decor care s-au clătinat puternic.

Articolul continuă după reclamă

"Deodată, majoritatea au început să se mişte, efectiv. Deci, ăsta făcea aşa", a spus o femeie.

Reporter: Aţi simţit cutremurul?

Bărbat: Bineînţeles! Cred că peste patru grade.

Seismul s-a simţit şi în Capitală.

"Eram în maşină. Am crezut că trec tiruri", a spus un şofer.

În Bucureşti sunt peste 2.000 de clădiri cu risc seismic. Cea mai gravă situaţie este în centrul istoric unde peste 300 de construcţii sunt în pericol de prăbuşire.

"Sunt destul de apropiate blocurile şi molozul ar fi destul de mare. Nu ai unde sa te ascunzi", e de părere un bărbat.

Imediat dupa cutremur, pompierii au venit în Centrul Vechi, în zona rosie, cu cele mai multe cladiri cu risc seismic major.

"Nu au fost identificate probleme şi nu au fost apeluri la 112", a declarat Eduard Ștefan, purtător de cuvânt ISUBIF.

Cutremurul de azi a fost cel mai puternic din ultimii doi ani.

"La adâncime de 124 de kilometri, un cutremur cu magnitudinea de 4.8 Richter. S-a simţit în partea sudică şi est a României. În Moldova s-a simţit. Aici intensităţile au fost de 3 mercalli. Cutremurele care se situează în jur de 5 apar odată la doi ani", a explicat Constantin Ionescu, Institutul Naţional de Fizică a Pământului.

Cel mai puternic cutremur din România a avut loc în martie 1977. În Bucureşti au murit peste 1.400 de oameni. Alti 11.000 au fost răniţi în toată ţara.