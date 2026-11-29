Un avion al companiei Delta Air Lines a fost nevoit să abandoneze aterizarea pe aeroportul internațional din Los Angeles, după ce un cutremur cu magnitudinea de 5,0 a zguduit zona în timp ce aeronava se afla în apropierea pistei.

Momentul în care un avion este nevoit să facă o manevră de urgență în timpul cutremurului din Los Angeles - captura X / Nexta

"Delta 1972, ratare a aterizării - avem un cutremur puternic!", a transmis pilotul prin stația radio, înainte de a întrerupe manevra și de a efectua o procedură de tip "go-around", potrivit Nexta.

Avionul a rămas în aer și a aterizat în siguranță aproximativ 30 de minute mai târziu.

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Seismul s-a produs la ora locală 9:30, în largul coastei Californiei, la aproximativ șase kilometri de Manhattan Beach, la o adâncime de circa 12 kilometri.

Cutremurul a provocat și perturbări temporare pe aeroportul LAX. Mai multe panouri din tavan s-au prăbușit, iar într-unul dintre terminale au fost sparte geamuri.

Nu au fost raportate pagube majore sau persoane rănite, însă după cutremur au continuat să se înregistreze replici.