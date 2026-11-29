Coasta de Vest a fost zguduită de un cutremur de 5 pe Richter, chiar în cel mai aglomerat weekend al anului, când milioane de americani călătoresc de Ziua Recunoştinţei. Seismul a fost urmat de zeci de replici, iar urmările au fost pe măsură: geamurile aeroportului din Los Angeles s-au spart, iar un avion a fost nevoit să renunţe la aterizare.

Pământul a început să se clatine în plin iureş de Ziua Recunoştinţei. Milioane de americani călătoreau când seismul de 5 pe Richter a lovit sudul Californiei. Au urmat peste alte 40 de replici. Multe serioase - una chiar de 4,6.

Aeroportul internaţional din Los Angeles, aflat la doar câţiva kilometri de epicentru, a fost printre cele mai afectate. Cu câteva secunde înainte să atingă pista, pilotul unui avion a fost nevoit să ridice aeronava în ultimul moment.

Pe un terminal s-au spart geamuri, au căzut bucăţi din tavan, iar o porţiune dintr-un pasaj pietonal a fost blocată. S-au format cozi interminabile şi la controalele de securitate. În magazine, sticlele de pe rafturi au început să cadă ca la domino.

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”A fost cu adevărat înfricoşător. Toată casa s-a zguduit atât de tare. Nici măcar nu părea real. Mi s-a părut că e un vis. Apoi mi-am dat seama că era real”, povestesc oamenii.

Prin clipe de groază a trecut şi o mamă cu bebeluşul ei de numai șapte săptămâni. Cel mic a început să plângă când locuința a început să se zguduie.

Unda de şoc a fost resimţită inclusiv în Santa Monica, Beverly Hills şi Hollywood, dar şi în mai multe comitate din jur. Este cel mai puternic cutremur înregistrat în zona metropolitană Los Angeles din ultimii 12 ani. Din fericire, nu au fost raportate victime, iar autorităţile au exclus riscul unui tsunami.