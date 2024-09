El este Sweet Dreams, un motan persan şi vine tocmai din Portugalia. Face senzatie in aceste zile la expozitia din Capitală.

Cele mai frumoase pisici din lume se bat pentru titlul de Miss Pisi

Sweet Dreams este cel mai premiat motan din lume şi nu cred că trebuie să ne mai gândim de ce! Blana sa este foarte greu de întreţinut ne-au mărturisit stăpânii. Are trei ani şi speră la al cincisprezecelea titlu.

"Mama este o femelă portugheză, tatăl este un mascul italian. De trei ori pe zi o spăl!", a declarat Jose, stăpânul lui.

Pisicile somaleze au atras şi ele toate privirile. Konsta a venit tocmai din Finlanda pentru a câştiga încă un titlu de frumseţe.

"Cred că vrea să se prezinte singur! Este un multi-campion şi cred că-i place să meargă la concursuri. Are 13 ani şi jumătate", a declarat Iana, stăpâna lui Konsta.

Bătălia pentru Miss Pisi e strânsă. Felinele sunt una mai frumoasă decât alta

"Este un Maincoon, are 5 ani, 11 kilograme, este foarte mămos şi e un dulce!", a spus Elena, stăpâna lui Leo.

"Are un an jumate şi este aici pentru a câştiga! Să se obişnuiască cu publicul, s-o vadă lumea!", a declarat Florentina, stăpâna lui Soho.

Cuceriţi de farmecele piscilor mulţi au plecat acasă cu un nou membru al familiei. Specialiştii ne atrag atenţia că înainte să adoptam trebuie să ne gândim la toate responsabilităţile.

"Să existe un membru al familiei, să fim conştienţi că luăm acasă un membru al familiei, nu este un obiect, nu este nimic altceva decât un suflet care caută ocrotire şi protecţie şi sperăm să rămână în sânul familiei", a declarat Geanina Petrea, preşedinte ONG pisici.

Salonul Felin din Capitală ţine până mâine seară când se vor desemna şi câştigătorii. Preţul unui bilet pentru o zi este de 15 lei pentru adulţi şi 10 lei pentru copiii peste 9 ani.

