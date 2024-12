Chestor din MAI, acuzat că a dat afară două persoane din sediul Direcţiei de Evidenţa Persoanelor, sub ameninţarea "Vreţi să vă rup picioarele?" Reacţia MAI

Într-o înregistrare listată pe Youtube de o persoană care postează sub pseudonimul "John Doe" aparent, şeful unei Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din Ministerul de Interne ameninţă doi cetăţeni.

Ce spun persoanele implicate

"Cătălin Giulescu sunt, directorul general al acestei instituţii, doar cu mine vorbiţi din acest moment. Ce probleme aveţi dumneavoastră?", se aude, la începutul înregistrării audio listată cu titlul "Chestorul de politie Cătălin Aurel Giulescu ameninta o femeie cu ruptul picioarelor". În momentul în care interlocutorul încearcă să explice că a solicitat o viză de flotant, persoana care s-a recomandat folosind numele şi funcţia chestorului începe să explice care sunt condiţiile legale pentru eliberarea vizei.

"Nu vă ascult nimic! Aţi avut 90 de zile la dispoziţie, vă rog să părăsiţi instituţia! Eu sunt directorul general, puteţi să anunţaţi pe cine doriţi! Acum părăsiţi instituţia! Vă rog! Sunt chestor de poliţie, vă invit să părăsiţi instituţia! Stimate domn, vă invit să părăsiţi instituţia!", îi spune aceasta bărbatului.

La insistenţele celui care dorea viza, persoana care s-a recomandat drept chestorul Giulescu ameninţă.

"Dragul meu, nu mai am timp! Oameni buni, sunt poliţist, la dracu, vă bateţi joc de mine? Vreţi să vă rup picioarele? Ieşiţi afară! Acum! Ce-i aicea? Ieşiţi afară!", continuă acesta. La protestele persoanei vizate, se aude o altă voce care îl invită pe bărbat afară: "Dacă te mai răsteşti la mine, te rog frumos, te invit afară! Hai".

Urmează, pe înregistrarea audio, un moment în care pare că bărbatul şi femeia care au realizat înregistrarea au fost daţi afară, cu recomandarea de a depune plângere la Secţia 21 Poliţie. Pe înregistrare se mai aude cum alte persoane sunt chemate în sprijinul celor care îi dau afară pe bărbatul şi femeia care solicitaseră viza de flotant.

Femeia care îşi asumă că a realizat înregistrarea şi care distribuie înregistrarea şi pe Facebook, a publicat un mesaj: "Nu e nevoie sa castige extremistii ca sa te ameninte un “domn” politist ca-ti “rupe picioarele” chiar în secţia de politie daca pui niste intrebari normale. Azi (duminică – n.r.), chiar în Bucureşti. Venisem la ora 18 conform indicatiilor sa-mi ridic cartea de identitate cu viza de flotant pe ea (cerere de urgenta depusa la ora 13), iar Directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a MAI, chestorul de politie Cătălin-Aurel Giulescu, ne-a primit si direct dat afara cu amenintari in fata subordonatilor lui, si bineinteles fara viza de flotant. Am ramas total socata de o asemenea atitudine si postura in care am fost pusa. Sunt dezamagita de toate institutiile statului si mai ales, de cine le reprezinta".

Reacţia MAI

News.ro a încercat, luni, să ia legătura cu oficialii Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din MAI. Până la ora transmiterii acestei ştiri, nici chestorul Giulescu, nici purtătoarea de cuvânt a instituţiei nu au fost disponibili pentru a confirma autenticitatea înregistrării şi pentru a exprima un punct de vedere cu privire la acuzaţiile aduse.

"Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unei înregistrări audio având ca subiect dialogul purtat între un ofiţer al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor şi două persoane, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus de îndată verificări pentru clarificarea situaţiei de fapt. În funcţie de rezultatul acestor verificări, vor fi luate măsuri legale. Conducerea MAI solicită fiecărui angajat, indiferent de structură sau funcţie, să adopte în relaţia cu cetăţenii o atitudine profesionistă, civilizată şi orientată spre găsirea soluţiilor rapide şi legale de rezolvare a oricărei probleme", a transmis MAI.

