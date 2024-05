Eduard Norbert Palko a primit o condamnare de 1 an şi 6 luni sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive şi 4 ani şi 6 luni închisoare sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă, cele două pedepse fiind contopite în pedeapsa cea mai grea, respectiv de 4 ani şi 6 luni închisoare. La aceasta s-a adăugat un spor obligatoriu şi fix de o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând o pedeapsă de 5 ani închisoare, care se va executa în regim de detenţie.

Din pedeapsă se deduce durata reţinerii, de 24 de ore, şi cea a măsurii arestului preventiv, din 27 august până în 13 decembrie 2023. Atunci, inculpatul a fost lăsat în libertate în condiţiile în care, în urma unei contestaţii formulate, în termenul legal, de acesta, instanţa superioară a constatat că verificarea măsurii preventive ar fi trebuit să aibă loc cu două zile mai devreme.

Daune morale de aproape un milion de euro

Judecătoria Alba Iulia a admis în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile (părinţi, bunici, fraţi ai victimelor), partea responsabilă civilmente S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A., prin lichidator judiciar S.C. IMPETUM GROUP - CITR Bucureşti, fiind obligată la plata unor daune morale în sumă totală de aproape 900.000 de euro.

De asemenea, aceasta trebuie să mai plătească unor părţi civile diverse sume de bani, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de psiholog pentru obţinerea rapoartelor de evaluare psihologică, onorariul achitat expertului parte în cursul urmăririi penale sau cheltuieli cu serviciile funerare.

Conform Alba24, familiile victimelor s-au strâns la troiţa ridicată în memoria tinerilor după aflarea sentinţei. Sunt de părere că pedeapsa nu este suficientă pentru cele trei suflete spulberate în vara anului trecut. Una dintre victime urma să devină tată la puţin timp după tragedie. Iubita lui a apărut la locul accidentului dar nu a putut mărturisi prea multe despre emoţiile ei după sentinţă.

”Nu se poate așa ceva cum să iei cinci ani și copiii zac în pământ. Cum să primească cinci ani? Asta nu mai e lege. Alții pentru că fură o găină iau ani, iar el pentru că o omorât trei copii, rupt de beat, cum o fost, stă cinci ani în pușcărie. Nu sunt de acrod cu așa ceva. Eu îmi plâng copilul din ziua în care a murit, îl plâng zi și noapte”, spune una dintre mamele victimelor.

Decizia nu este definitivă

Decizia este cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În 27 august 2023, Bogdan, Patrick şi Daniel, trei tineri, de 17, 25 şi 18 de ani, se aflau într-un grup de şase persoane care se deplasa pe marginea părţii carosabile pe DN 1, la ieşirea din Sântimbru. Cei trei tineri au murit pe loc după ce au fost loviţi de o maşină condusă de un şofer de 19 ani, din Oiejdea. Accidentul s-a produs la circa 100 de metri distanţă de Sântimbru Fabrică, unde domiciliau victimele.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a reieşit că a avut o îmbibaţie alcoolică de 1,94 g/l alcool pur în sânge şi după o oră, de 1,81 g/l alcool pur în sânge.

Şoferul avea permis de conducere din decembrie 2022.

