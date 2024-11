Cine este câştigătorul marelui premiu de la Loto 6 din 49. Norocosul şi-a ridicat premiul de peste 9,58 milioane de euro

“Am jucat întotdeauna cu speranţa că voi câştiga. Cine nu joacă, nu câştigp!” - este mesajul pe care câştigatorul îl transmite jucatorilor la loto.

Cine este câştigătorul marelui premiu de la Loto 6 din 49

In cursul zilei de astazi, 19 noiembrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I, in valoare de 47.703.321,40 de lei (peste 9,58 milioane de euro), care a fost obtinut la tragerea Loto 6/49 din 14 .11.2024.

Castigatorul este din Galati, are peste 40 de ani si joaca la loto de peste 10 ani, iar in ultimul an a jucat constant la Loto 6/49. Sotia a fost cea care i-a dat vestea ca s-a castigat premiul cel mare. O parte dintre numerele care i-au purtat noroc au o semnificatie personala. Jucatorul ne-a mai declarat faptul ca, de-a lungul timpului, a mai obtinut si alte castiguri mai mici, inclusiv de categoria a II-a.

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-034 din Galati si a fost completat in fiecare dintre cele trei zone cu cate 10 numere, in total 630 de variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Pe langa premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au inregistrat si 24 de castiguri de categoria a II-a, 90 de castiguri de categoria a III-a si 80 de castiguri de categoria a IV-a. Suma totala castigata a fost in valoare de 47.907.105,64 de lei. Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea.