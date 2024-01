Cine este cea de-a opta victimă din incendiul de la Ferma Dacilor. "Mereu vei fi puterea și sufletul meu"

În incendiul de la Ferma Dacilor, familia Ene a pierdut trei membri, tatăl şi doi dintre cei trei copii. Matei, singurul supravieţuitor a transmis un mesaj emoţionant de pe patul de spital. „Tată, ai fost eroul meu, ești exemplu meu în viața, nu îmi vine să cred că ai plecat așa repede din viaţa mea, nu îmi văd viaţa fără tine. Petru, te iubesc nespus de mult, ești frățiorul meu și mereu vei fii, ești puterea mea și sufletul meu. Luca, ești geamănul meu, te iubesc cel mai mult, o parte din mine a murit odată cu tine, ți-am zis sa vii după mine, nu înțeleg de ce te-ai oprit…M-ați lăsat singur cu mama, o să am grijă de ea vă promit. Sunteți familia mea și va iubesc infinit, mi-aş fi dat viata pentru voi. Drum lin către ceruri îngerii mei”.

Petru Ene era fotbalist la New Stars, iar antrenorul său a declarat că avea potenţial să devină un mare jucător. Daniel Gheorghe, antrenor la New Stars al lui Petru Ene: Petru era unul dintre copii foarte buni ai ţării. Avea viteză, tehnică, un tupeu în teren. Am rămas stană de piatră, nu mi-a venit să cred.

Reamintim că toţi cei 26 de oameni care erau cazaţi la pensiunea din Tohani au avut o singură ieşire. Prin iadul de foc. Mulţi dintre ei dormeau când au izbucnit flăcările. Opt dintre ei n-au reuşit să mai scape. Trei erau copii. Se adunaseră să-l sărbătorească pe fiul patronului pensiunii - Victor Dinicu, un puşti de 11 ani.

Incendiu la Ferma Dacilor. Tragedia schimbă legislaţia

Cât despre cauzele care au produs tragedia, procurorii se gândesc acum la trei variante. În primul rând, un scurtcircuit la panourile fotovoltaice care acopereau 60% din acoperiş. O doua variantă luată în calcul este o defecţiune a cablajului de la mansardă, iar o treia variantă este o posibilă defecţiune la aparatele electrocasnice care se aflau în camerele turiştilor.

Tragedia schimbă şi legislaţia. Ministrul Economiei şi al Turismului, Radu Oprea, a solicitat schimbarea procedurii prin care pensiunile vor fi certificate. Astfel, în momentul în care reprezentanţii unei pensiuni sau ai unui hotel cer certificare, aceştia trebuie să prezinte şi autorizaţia de construire, autorizaţia la incendiu şi certificatul de la Cadastru. Aceste documente nu sunt cerute în acest moment de Ministerul Turismului, ci de alte instituţii. Legea se va schimba prin semnarea unui ordin de ministru.

