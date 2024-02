Paul Popescu, Pogo, cum îi spuneau prietenii, a fost surprins de o avalanşă în Bâlea Lac. Salvamontistul făcea dintr-un grup de patru persoane care a urcat pe munte şi in timpul liber. Colegii săi nu au mai putut face nimic pentru el. Pentru Pogo a fost ultimul zbor în marea albă, la doar 33 de ani.

Trupul lui Paul Popescu a fost adus la Bâlea Cascadă și urmează să fie predat IML-ului. Potrivit specialiştilor, avalanşa a avut linie de fractură undeva la 250 m, și cale de rulare 400 m diferenţă de nivel, lungime 800m. Victima a suferit leziuni incompatibile cu viaţa din cauza impactului cu stâncile peste care a fost aruncat.

Ultimul zbor în marea albă

La începutul anului, salvamontistul apărea într-un documentar realizat de doi schiori olandezi, ajunși la Bâlea la invitația sa. Pogo le povestea de cât de mult înseamnă munţii pentru el şi cât de mult i-au oferit fără să îi ceară nimic în schimb. Până acum. „Munții sunt cei care m-au definit, îmi oferă atât de mult. Nu știu ce m-aș face fără munți. Cu cât văd mai multe locuri, cu atât apreciez mai mult ceea ce am acasă. Sunt atât de multe locuri în care mi-aș mai dori să schiez mai mult. Sper să trăiesc 100 de ani, să fiu sănătos și să pot schia cât mai mult, să împărtășesc acest lucruri cu prietenii mei și să le transmit mai departe copiilor mei. Numele meu este Paul, prietenii mei îmi spun Pogo. Sunt un om care muncește pe munte. Numele văii este Bâlea și o îndrăgesc pentru cât de sălbatică este. Nu sunt pârtii de schi amenajate, totul este sălbatic. De exemplu, aici am fost prins de o avalanșă mare. Eram împreună cu trei prieteni... am avut noroc”, povestea Pogo, potrivit Turnul Sfatului.

De data aceasta însă nu a mai avut noroc. Pentru Paul a fost ultima aventură. Vestea morţii a fost confirmată colegii de la Salvamont Sibiu: "Un înger în roșu a plecat în înaltele crestelor. Muntii au însemnat totul pentru el, aici si-a găsit sfârșitul făcând ce-i plăcea. Unul dintre cei mai buni freerideri din Romania, colegul nostru și nu în ultimul rand fratele nostru. Pogo ne vei păzi din "Alaska".

Vei rămâne veșnic în amintirea noastră", dar şi de cei de la Salvamont Argeş. „Temperaturile foarte ridicate au făcut "casă bună" cu zăpada ninsă și spulberată la începutul săptămânii... riscul de avalanșă e de gradul 4 generalizat. Credeți-ne pe cuvânt că zăpada este instabilă inclusiv pentru Lespezi, ca să nu mai vorbim de alte ture. După avalanșa precedentă din căldarea Bâlii, astăzi ne-a părăsit un coleg de numai 33 de ani de la Salvamont Sibiu, excelent schior de free-ride, în urma unei avalanșe în Văiuga. Credeți-ne pe cuvânt că trebuie să renunțați la toate turele pentru creasta Făgărașului, pentru o perioadă”.

Şi prietenii lui Pogo au ţinut să îi aducă un ultim omagiu. „Sa te dai "BLANA" orinde te vei afla.... !!!”, “Azi l am zarit pe Pogo, singur. Aluneca. Acum aluneca pe fețe de vis, interminabile. Bucuria alunecării prin powder nu o pot descrie doar cei care trăiesc asta. Mă bucur că am alunecat împreună prin minunatii Făgărași, chiar daca puțin. RIP Pogo!”, “Viraje line Pogo! Sincere condoleanțe familiei și celor dragi!.. ”, “Condoleanțe, RIP om drag”, sunt doar câteva din mesaje.

Ştire realizată cu ajutorul informaţiilor furnizate de reporterul Observator Claudiu Loghin.

