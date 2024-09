Drumul Morții E 85 și-a cerut din nou tributul. De data aceasta a plătit cu viața Andrei, un pilot off road din București. Tânărul de 28 de ani a rămas încarcerat, după ce un TIR a intrat în plin în autoturismul pe care îl conducea . Impactul a fost fatal pentru sportiv.

Cine este șoferul care a plătit tributul pe Drumul Morții E 85, în localitatea Vadu Moldovei. Andrei avea doar 28 de ani și era pilot de off road

Accidentul a avut loc în comuna Vadu Moldovei, județul Suceava. Din primele informații, șoferul TIR-ului a frânat brusc, a intrat în derapaj pe fondul carosabilului umed și a pătruns pe contrasens intrând în plin și frontal cu autoturismul condus de Andrei. În mașină cu el se mai aflau două femei, de 42 și 20 de ani, care au fost rănite și au ajuns la spital. Din păcate, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Andrei.

Vestea morții este plânsă de toți cei care l-au cunoscut. „Moment dureros care lovește comunitatea de off road din FRAS! Pilotul de off road Andrei Piedemonte (28 de ani) a decedat astăzi, în urma accident rutier petrecut pe raza localității Vadu Moldovei (județul Suceava). Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Federația Română de Automobilism Sportiv. „Nu pot să cred!! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!”, “Nu pot să cred așa ceva, nu-mi revin un om extraordinar nu pot vb de el la trecut off doamne. Dumnezeu să-l odihnească ! Condoleanțe familiei! Regret foarte mult”, “Sunt socat. Drum lin, Andrei!!” “Dumnezeu sa-l ierte! Multa putere familiei si celor care l-au cunoscut! O mare pierdere, un mare OM... Acum navigheaza intr-o etapa fara sfarsit , pe un Roadbook cu foi albe”, sunt doar câteva dintre mesaje.

Ce spun polițiștii

Articolul continuă după reclamă

La data de 12.09.2024, în jurul orei 12:30, un bărbat de 28 de ani din municipiul Pascani, jud. Iași, în timp ce conducea autoutilitara pe D.N 2-E85, pe raza satului Vadu Moldovei, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava, pe relația Vadu Moldovei-Drăgușeni, a frânat brusc, a intrat în derapaj pe fondul carosabilului umed și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu autoturismul condus de catre un bărbat de 28 de ani din municipiul București.

În urma producerii accidentului a rezultat decesul conducătorului autoturismului și vătămarea corporală a două pasagere din mașina condusă de catre acesta, respectiv o femeie de 42 de ani si tanara de 20 ani, ambele din municipiul București. Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, ulterior fiind condus la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili toate circumstanțele producerii evenimentului rutier și a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.

Monica Palade Like Cu o experienţă în presă de peste 20 de ani, s-a alăturat echipei observatornews.ro în luna ianuarie 2021. ➜

Întrebarea zilei Noi asigurări, pentru biciclete şi anvelope. Veţi apela la ele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰