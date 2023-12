Video Cine este tânăra care a pus România pe harta frumuseţii mondiale. Maramureşeanca a câştigat Miss Tourism 2023, la Shanghai

O tânără din Maramureş care a pus România pe harta frumuseţii mondiale. Adina Kofă are 26 de ani şi a câştigat marele titlul de Miss Tourism of the Globe 2023 la Shanghai.