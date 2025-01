“Cine sunt eu?”. Vlad Pascu își face autoportret și povestește noaptea în care i-a ucis pe Sebi și Roberta

Într-o scrisoare de 12 pagini, Vlad Pascu a povestit despre copilăria lui și despre noaptea accidentului în care a ucis doi tineri, în stațiunea 2 Mai, după ce s-a urcat drogat la volan și a condus cu o viteză amețitoare.

Scrisoarea de 12 pagini a lui Vlad Pascu

"Cine sunt eu? Mă numesc Pascu Matei Vlad, m-am născut și sunt originar din București. Până la vârsta de 5 ani am fost crescut de bunici în târgoviște, apoi m-am întors în orașul meu natal, București, pentru a începe școala (...)”

Vlad Pascu susține că situația de acasă a fost cea care l-a împins spre decizii greșite și anturaje periculoase.

"Școala primară a decurs destul de greu, deorece acasă eram martor a disputelor de dinaintea divorțului, iar la școală elev model, ceea ce m-a făcut să port un fel de mască în spațiul public pentru a ascunde suferința mea, deoarece divorțul alor mei a implicat conflicte deschise, poliție, protecția copilului. Ajungând să stau chiar o zi într-un centru de plasament, în ciuda averii părinților de ordinul sutelor de mii de euro. Ceea ce a implicat ;i mai mult conflict ]n partajarea averii la care eu m-am simțit folosit. Drogurile, în ziua de azi, sunt mai accesibile decât băutura, la care ți se cere cartea de identitate pentru a demonstra că ești major", scrie Vlad Pascu.

Noaptea accidentului

Scrisoarea conțiune și confesiunile din noaptea în care i-a ucis pe Roberta și Sebastian. Spune că nu și-a dat seama ce a făcut și că, inițial, a crezut că a lovit un animal sau un obiect. Nici când autoritățile i-au spus "ai omorât doi oameni", spune el, nu a crezut că este real.

"Conduceam spre Constanța și ascultam muzică și eram destul de obosit. Țin minte momentul când la ieșirea dintr-o curbă am simțit un impact puternic, parbrizul s-a prăbușit peste mine și volanul mi-a sărit din cauza impactului, nici pe aproape gândul că aș fi lovit o persoană" (...)

"Atunci am primit informația care mi-a schimbat viața și aceea că sunt suspect de un accident rutier soldat cu două persoane decedate. Am fost vehement și am cerut să se verifice din nou și din nou și din nou și, deși o parte din mine a început să creadă în această posibilitate, nu am crezut până nu am ajuns la secție și am vazut pozele cu cei decedați".

De asemenea, Vlad Pascu a declarat în fața judecătorului, ieri, că anumite acuzații ce i se aduc sunt "ridicole".

"A fost o ședință tensionată, o să dau socoteală, știu că niciun cuvânt față de regretul față de faptele mele nu pot schimba ce s-a întâmplat sau să reducă suferința. Am scris un memoriu în ultimele două zile în camera de detenție și pe altă latură în ceea ce s-a zis în mass-media. Sunt filmulețe de nișă cu acele momente pentru a-mi zugrăvi o imagine rea, cu ceea ce am făcut în perioada post-liceală, am fost olimpic la matematică. Aș vrea să îl depun, sunt 12 pagini, note scrise. Ce am scris acolo... dacă instanța nu consideră că am eu scris acolo, poate să extindă cercetarea la apelurile telefonice. Am fost împotriva în sala de judecată să discutăm despre împărțirea procentuală a culpei. Nu am vrut să citească apărătorii mei ce am scris, să îl depun direct, sunt 12 pagini. De multe ori am încercat să îmi fac apărarea prin apărători, nu să o fac eu. M-au acuzat că nu am avut o conduită potrivită. Eu cred că colegii avocați sunt inteligenți, că eu personal nu am făcut așa ceva, nu am posibilitatea de așa ceva din închisoare", a declarat Vlad Pascu, în sala de judecată.

"Sunt ridicole anumite acuzații care mi s-au adus astăzi. Să luați o hotărâre. Vreau să am parte de un proces echitabil, cum ar trebui. Este de neimaginat, impactul psihologic, ce s-a întâmplat în mass-media a fost mult peste înțelegerea mea și de aceea prefer să nu mă mai uit la televizor. Vreau să pun în evidență cu apărarea pe care am avut-o", a mai spus el.

"Nu pot să dau timpul înapoi, nu pot să nu mai fiu în Vama Veche. A fost o chestie morală, că familia mea are o situație materială bună și a încercat de a ajuta persoanele vătămate, pentru cele decedate nu se mai poate face nimic", a declarat Pascu.

Scrisoarea integrală o puteți vedea în documentul de mai jos.

