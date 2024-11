Alarma a fost dată în jurul orei 18:30. Trenul format din 27 de vagoane încărcate cu benzină circula pe ruta Brazi – Drobeta Turnu Severin. La un moment dat 5 vagoane au deraiat, iar alte două s-au răsturnat, având loc chiar şi o scurgere de combustibil.

"Eu mi-am dat seama ca s-a intamplat ceva cu trenul... Liniile sunt slabe...infrastructura este din ce in ce mai proasta. Nu e un tren usor de mers cu el", spune mecanicul de tren.

Din cauza pericolului extrem de mare, imediat, în zonă a avut loc o adevărată desfăşurare de forţe. Pompieri, jandarmi, dar şi angajaţii Gărzii de Mediu, au verificat zona, iar apoi au oprit total circulaţia rutieră pe DN6, traficul fiind dirijat prin localitatea Strehaia şi Şimian.

Localnicii au primit un mesaj RO-Alert

"Inspectoratul pentru situatii de urgenta a trimis echipajele necesare specializate pentru prevenirea unor explozii sau alte incidente nedorite", spune Alin Iusuf, prefect Mehedinți.

"S-a luat legatura cu angajatii CFR pentru decuplarea liniei de inalta tensiune din zona, intrucat orice scanteie poate sa duca la aparitia unui incendiu, respectiv explozie", spune Raed Arafat, şeful DSU.

Din cauza pericolului, autorităţile au trimis un mesaj RO Alert locuitorilor şi au instituit o zonă de siguranţă de aproximativ 300 de metri. Mai mult, pompierii au împrăştiat preventiv chiar şi nisip în zonă.

"Au fost evacuate persoane din trei case locuite, sunt fix 6 case in acea zona de 300 de metri, trei locuite, trei nelocuite. Au fost evacuate 8 persoane, trei au plecat cu masina proprie si 5 cu un microbuz al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti", spune Raed Arafat, şeful DSU.

Pompierii au nevoie de un utilaj special ca să pună locomotivele pe şine

Misiunea echipajelor de intervenţie este şi la această oră extrem de dificilă, întrucât salvatorii au nevoie de echipamente speciale pentru a pune locomotivele din nou pe şine, dar şi de o maşinărie care să permită mutarea combustibilului în alte cisterne. Un astfel de dispozitiv ar putea veni tocmai de la Suceava.

"Am solicitat să caute alte utilaje mai apropiate de locul incidentului, sperăm să se găsească şi să putem să rezolvăm problema mai rapid. Dacă nu se va găsi alt utilaj, înseamnă că transvazarea va începe abia mâine, în jurul prânzului, timp în care măsurile preventive, inclusiv închiderea drumului naţional intre Craiova si Drobeta va ramane in vigoare pana la rezolvarea problemei. La momentul in care le vor misca este posibil sa apara scantei avand in vedere ca au fost scurgeri de benzina in zona, se poate sa se declanseze un incendiu si o explozie", mai spune Raed Arafat, şeful DSU.

A fost deschisă şi o anchetă care va stabili din ce cauză a deraiat trenul.

